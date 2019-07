Novi zakon protiv mimova podrazumeva visoke kazne za one koji ih dele

Mimovi su jpg ili gif formati, ponekad i video klipovi, sa propratnim tekstom, a svaki mim je zasnovan na jednom konceptu, koji korisnik može da menja, ali tako da ne remeti osnovnu strukturu. Cilj im je da prenesu neku poruku, obično ironičnu, koja ima funkciju društvene kritike. Oni ne poznaju državne granice, a u njihovom rasprostiranju jedini ograničavajući faktor jeste dostupnost interneta, što ukazuje na brzinu razvoja globalne komunikacije. Novi zakon kojem je kumovao američki Kongres mogao bi bitno da utiče na sudbinu mimova, te donese visoke kazne za one koji ih u budućnosti budu delili na internetu.

Naime, radi se o novom zakonu koji bi trebalo da štiti autorska prava – “Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019”, što znači da bi oni koji u budućnosti budu delili autorizovane slike, od kojih je većina mimova i sastavljena, mogli da se suče sa kaznama i do 15 hiljada dolara. Iako zakon zvuči kao dobar način da se zaštite autorska prava tlačenih umetnika, činjenica je da utiče na slobodu, te zlonamernim stranama ostavlja širok prostor za zloupotrebu.

Način zloupotrebe bi mogao da podseća na one u okviru kojih manje kompanije otkupe neki patent koji podseća na proizvod nekog tehnološkog giganta, te potom pokrenu tužbe u nadi da će tako doći do nešto novca. Slično čine i fotografi čije fotografije nisu dovoljno dobre da bi mogle da se prodaju na uobičajeni način, tako da bi novi zakon mogao da ugrozi mnoge – od privatnih lica do velikih medija.

Postoji mogućnost da zakon nikada ne stupi na snagu, a već je pokrenuta i peticija kojom se brani ovaj delić internet slobode.

Izvor: Ubergizmo

