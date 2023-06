Novo doba: Kad dronovi nadgledaju građane

Dronovi se već koriste za sve i svašta, pa i za nadgledanje građana. U američkoj državi Ilinois ih koriste za praćenje masovnih događaja, a to nije prvi put da letelice prate ono što stanovnici neke zemlje rade.

Kineska vlada je na primer još 2020. godine adaptirala industrijske dronove kako bi se osiguralo konstantno nadgledanje oko 50 miliona građana u nekoliko gradova u ovoj zemlji. Cilj je bio da se spreči širenje koronavirusa, te da se prati kretanje građana.

Softver je nastao u mestu Shenzhen, koje je poznato i kao „kineska silicijumska dolina“, a unapređen je tako da detektuje simptome bolesti, i da prati veće grupe okupljenih građana. Dronovi koriste termalne senzore, sočiva sa velikom moći zumiranja, zvučnike, te hemijski sprej koji služi za dezinfikovanje većih površina. Eksperti i dalje ističu da je epidemija koronavirusa donekle promenila način na koji ljudi rade, a u smeru izbegavanja kontakta sa drugima, što utiče i na tehnologiju, pa i na pojavu inovacija koje rešavaju novonastale probleme.

Policija u državi Ilinois je dobila slično pojačanje, a uz objašnjenje da dronovi ne mogu da budu naoružani i da ne mogu da se koriste za prepoznavanje lica, osim ako se ne radi o nekoj antiterorističkoj akciji. Ponešto im je zabranjeno, ali je ponešto i dozvoljeno – sada mogu da koriste dronove za nadgledanje velikih događaja, što pre nije bilo moguće.

Drugim rečima, zakon je dopunjen tako da organi reda u Sjedinjenim Američkim Državama sada mogu da koriste dronove za prikupljanje podataka, to jest za praćenje. Dodat je Drones as First Responders Act, koji bi trebalo da spreči napade poput onog koji se dogodio u Highland parku u julu prošle godine.

