Novo na tržištu: Tesla prodaje cyber pivo

Oni koji vole pivo raduju se novim pivarama. Proizvodnji ovog alkoholnog pića se nedavno pridružila i kompanija Tesla, koja uz piće deli i fine krigle. Sve to naravno košta.

Nikome nije palo na pamet da mašta o Tesla pivu, ali se proizvod nedavno pojavio u online prodavnici ove kompanije. Zove se Tesla CyberBeer, a može da se kupi samo u setu koji košta 150 dolara. U paketu su dve boce piva i dve keramičke krigle, a dizajnirane su tako da podsećaju na spoljašnjost Cybertruck vozila.

Pivo je „Helles Lager with European Noble Hops Saaz and Hallertau Mittlefruh“, kako stoji u opisu. Iz kompanije dodaju da je obogaćeno lekovitim biljem, čajevima i začinima, te citrusnim notama. Dostupno je samo u Severnoj Americi, a proizvedeno je u Buzzrock Brewing Co. koja već ima nekolikbrih piva. Mada to ne mora ništa da znači.

Mnogi su pivo već probali:

