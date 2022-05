Nvidia plaća milionsku kaznu zbog skrivanja informacija o poslovanju

Nvidia će platiti kaznu u iznosu od 5.5 miliona dolara koju je propisala Security and Exchange Commision, zbog optužbi da nije na adekvatan način otkrila koliki deo njihove zarade je vezan za kripto-rudarenje. Prema SEC-u, Nvidia je pogrešne informacija dala u finansijskim izveštajima za 2018. godinu. Tada je zbog ogromnog povećanja interesovanja za rudarenje kriptovaluta, značajno skočila potražnja za grafičkim kartama koje su originalno dizajnirane i reklamirane za igranje.

U svojim navodima, SEC tvrdi da je te godine rast prodaje bio prvenstveno ostvaren zbog kripto-rudarenja, a ne zbog interesovanja korisnika za igranje, a da Nvidia nije to ispravno prikazala u svojim finansijskim izveštajima. Takođe, kompanija nije navela ni koliko je ta tražnja uticala na druge delove njihovog poslovanja

Inače, tržište grafičkih karti je trenutno veoma teško za praćenje i analizu, jer su cene kriptovaluta u poslednjih nekoliko godina višestruko porasle. To je dovelo i do poremećaja na tržištu, jer su one prvenstveno upotrebljavane za rudarenje, često sa više grafičkih karti u jednom računaru, a izazvalo je i značajan rast njihovih cena.

Nvidia nije ni priznala ni demantovala navode SEC-a. Ipak, naveli su da su u tom periodu ograničili nekoliko modela grafičkih karti, tako da im je smanjena efikasnost za kripto-rudarenje, kao i da je lansirala proizvode koji su optimizovani za taj posao, a ne za igranje.

