Android funkcije koje će vam pomoći da zaštitite vašu digitalnu privatnost

Android i privatnost nisu uvek bili prirodni saputnici. Google i dalje ostvaruje najveći deo svog profita od svog reklamnog poslovanja zasnovanog na podacima koji se oslanjaju na korisničke informacije, od kojih veliki deo potiče direktno od Android korisnika.

Kako zaštititi svoju digitalnu privatnost na Androidu

Danas, Google svojim korisnicima daje više ovlašćenja u pogledu toga kako i kada gigant za pretragu koristi podatke povezane sa Androidom, tako što u softver ubacuje niz bezbednosnih funkcija i zaštite privatnosti. Mnoge osnove već znate. Postavljanje jakog PIN-a — ili još bolje, alfanumeričke lozinke — za zaključavanje vašeg uređaja je odličan početak i pazite da vaš uređaj bude ažuriran najnovijim bezbednosnim zakrpama. Osim toga, zaštita vašeg Google naloga dvofaktorskom autentifikacijom može vas spasiti čak i od najboljih hakera. Štaviše, brojne Android ugrađene bezbednosne funkcije su podrazumevano uključene, kao što je verifikovano pokretanje, funkcija koja obezbeđuje da malver nije menjao firmver uređaja, i Google Play Protect, Android-ova ugrađena aplikacija skener, koji štiti od zlonamernih aplikacija kao što su špijunski softver i stalkerware. Evo šta još treba da uzmete u obzir.

Deinstalirajte nekorišćene aplikacije

Malo je verovatno da koristite sve aplikacije instalirane na vašem Android uređaju. Ne samo da deinstaliranje vaših nekorišćenih aplikacija može pomoći da se oslobodi prostor za skladištenje na vašem uređaju, već može i dramatično poboljšati bezbednost vašeg uređaja, jer ove aplikacije — iako se ne koriste — i dalje mogu da rade u pozadini, prikupljaju, a zatim dele vaše lične podatke .

Srećom, otklanjanje ovih takozvanih zombi aplikacija je prilično jednostavno. Jednostavno idite u Google Play prodavnicu, dodirnite Menu i izaberite My apps and games. Odavde možete da izaberete aplikacije kojih želite da se rešite i uklonite ih sa svog uređaja.

Proverite dozvole za Android aplikaciju

Kada se rešite nekorišćenih aplikacija, trebalo bi da uradite i reviziju privatnosti onih koje redovno koristite kako biste bili sigurni da imaju pristup samo stvarima koje bi trebalo da imaju. Da biste to uradili, idite na Settings, zatim na Privacy and security, a zatim na Permissions Manager. Ovde ćete videti tačno kojim podacima svaka aplikacija može da pristupi — bilo da se radi o podacima o lokaciji ili kontaktima — i imati opciju ograničenja. U slučaju podataka o lokaciji, kasnije verzije Android-a vam omogućavaju da ograničite njegovu tačnost kako biste i dalje dobijali rezultate u blizini, ali bez otkrivanja vaše precizne lokacije.

Sakrijte osetljiva obaveštenja na zaključanom ekranu

Android je podrazumevano podešen da prikazuje sav vaš sadržaj obaveštenja na zaključanom ekranu. To znači da ako vaš uređaj padne u pogrešne ruke, oni mogu videti osetljive informacije — od privatnih poruka do dvofaktorskih kodova — bez potrebe da unose vaše PIN ili pristupni kod uređaja. Srećom, možete odabrati da ograničite koliko informacija se prikazuje na vašem zaključanom ekranu. U Settings-u idite na Privacy and security i dodirnite Notifications on lock screen. Iako će podrazumevano biti postavljeno na Show all snsitive content, postoji opcija da ovo prebacite na Show sensitive content only when unlocked — što će filtrirati vaša obaveštenja i prikazati samo ona koja se smatraju „neosetljivima“ na zaključanom ekranu — ili Don’t show notifications at all.

Pretražujte web sa više privatnosti

Google Chrome je podrazumevani browser na Androidu, a Google-ov režim bezbednog pregledanja je podrazumevano uključen. Funkcija koja se zove Enhanced Safe Browsing, značajno povećava vašu zaštitu od opasnih preuzimanja i zlonamernih veb lokacija, ali na račun prikupljanja više podataka o vašim aktivnostima pregledanja, zbog čega se neki korisnici mogu osećati neprijatno — posebno s obzirom na to da Google već ima dovoljno naših podataka. Možete da ga uključite pomoću Chrome-ovog menija sa tri tačke u gornjem desnom uglu pregledača, zatim otvorite Settings i idite na Privacy and security i Safe Browsing. Odavde možete da uključite Enhanced browsing. Postoji još jedna opcija: prebacite se na potpuno drugačiji browser. Postoji nekoliko browsera fokusiranih na privatnost dostupnih na Google Play-u koji pružaju veću zaštitu od Google-ove podrazumevane ponude, od Brave do Firefox-a. Takođe možete da prilagodite svoje pretraživače DuckDuckGo, popularnom browseru prilagođenom privatnosti koji ne evidentira upite za pretragu, i Tor mobile browseru, koji anonimizira vašu istoriju pregledanja i pomaže korisnicima da zaobiđu cenzuru.

Pre nego što krenete, trebalo bi da razmotrite i sledeće:

Uverite se da je Find My Device podešen: Baš kao i iOS, Android dolazi sa ugrađenom funkcijom koja se zove Find My Device (ranije Android Device Manager) koja vam omogućava da pratite svoj uređaj ako je izgubljen ili ukraden. Takođe dolazi sa funkcijom „Lock and erase“ koja sprečava bilo koga da pristupi podacima vašeg uređaja tako što vam omogućava da daljinski zaključate uređaj i izbrišete njegove podatke.

Onemogućavanje oglasa: Oglasi vas prate svuda na internetu. Ako vas ne prate veb lokacije, to su same aplikacije. Jedan od najboljih načina da sprečite ovu vrstu ciljanog praćenja je odustajanje od personalizacije oglasa – koja koristi podatke prikupljene sa vašeg telefona da bi vam prikazivala oglase za koje misli da bi mogli da vas zanimaju. To možete da uradite tako što ćete otići u Settings, a zatim idite na Google, a zatim na Ads da biste ga isključili. Takođe bi trebalo da pritisnete Reset ID oglašavanja jer će to odvojiti vaš uređaj od vašeg profila oglasa.

