NVIDIA predstavlja novu GeForce GTX seriju na GTC 2018

Očekuje se da NVIDIA tokom svoje GPU Technology konferencije predstavi serije grafičkih karti GeForce GTX 2080 i GTX 2070, te se napominje da bi serije mogle da se pojave i pod drugim imenima, a oni bolje upućeni očekuju i GTX 1180 i GTX 1170.

Grafičke karte iz novih serija će, kako navode izvori, imati osveženu Ampere arhitekturu, koja donosi bolje frekvencije rada i manju potrošnju u odnosu na Pascal. Tako se očekuje da NVIDIA nove grafičke karte predstavi krajem aprila ili početkom maja, budući da se u to vreme tradicionalno predstavljaju novi GeForce proizvodi, ali izvori tvrde da će se to dogoditi i ranije, a na GTC 2018, koja se održava od 25. do 29. marta. Tako bi NVIDIA tom prilikom trebalo da predstavi i novu GPU arhitekturu, te se očekuje nešto potpuno novo, a što bi nasledilo Volta-u. Ampere nije nešto što bi kompanija mogla da nazove novom arhitekturom, i pored osveženja koja se planiraju, te se očekuje da na scenu stupi nova Turing GPU arhitektura, a situacija će se, kako kažu, kristalisati tokom GTC 2018.

