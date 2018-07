Obožavate kupovinu odeće online – sada tačno po vašim merama

Japanski modni, online, prodavac Zozo izjavio je prošle nedelje da je proširio svoju ponudu odećom pravljenom po meri koristeći pripijeno odelo, koje će pomoći mušterijama da učitaju svoje mere online. Zozo, koji posluje na popularnom japanskom e-commercu Zozotown, a zvanično se zove Start Today Co Ltd, prodaje i odeću drugih brendova. Ali, vidi budućnost online mode u pravljenju odeće po meri koristeći bodysuit, nazvan Zozosuit.

Fotografišući sebe, dok nose tačkasti pripijen Zozosuit, korisnici mogu da unesu svoje telesne mere kako bi osigurali da im savršeno stoji odeća koju su naručili. “Vreme kada su ljudi prilagođavali odeću svojim merama je završeno, ovo je nova era kada se odeća prilagođava ljudima”, rekao je izvršni direktor Zozo Yusaku Maezawa. Zozo je rekao da dodaju poslovna odela i formalne košulje u svoju modnu liniju i da već primaju narudžbine. Odela će se u ograničenom vremenskom periodu prodavati po ceni od 21.900 jena (197,60 dolara), dok je redovna cena 287 dolara. Kompanija je na putu da do kraja jula dostavi milion Zozosuita kupcima, rekao je Maezawa, i to je drugi pokušaj, nakon što je prvi bio pogođen proizvodnim kašnjenjima i visokim troškovima.

Zozosuit i neki delovi odeće iz privatne kolekcije su takođe dostupni u 72 zemlje izvan Japana. Maezawa vidi rast u inostranstvu kao ključ uspeha privatne kolekcije. Prodor online modnog centra Zozotown u Kinu, prošle decenije, propao je za dve godine. Uspeh vidi i u tome što je izvršio pritisak na japanske modne trgovce. koji su deceniju pod cenovnim pritiskom. Akcije Aoki Holdings i Aoyama Trading Co Ltd su pale više od 7% nakon vesti. Nakon komentara Maezawa da je Zozo razmišljao da radi sa Shima Seiki Mfg Ltd, čije mašine za šivenje mogu da proizvode ovu odeću, akcije kompanije su skočile za čak 16% u poslepodnevnim satima na Tokijskoj berzi nakon objave vesti. Maezawa, bivši bubnjar u pank bendu, bio je na svim naslovnicama, kada je prošle godine kupio Basquiat za rekordnih 110 miliona dolara, dodajući ga svojoj kolekciji savremene umetnosti.

Izvor: Reuters

