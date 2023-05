Odlična prodaja Sony PS VR2 kontrolera

Prema dostupnim podacima PlayStation VR2 kontroler prodaje se znatno bolje od prethodnika. Sony je objavio da je za prvih šest nedelja prodato skoro 600.000 PS VR2 kontrolera, što je oko osam procenata bolje od prodaje PS VR-a u istom vremenskom periodu. S obzirom da su to podaci do početka aprila (prodaja je počela 22. februara), kao i da su nakon dva meseca ekskluzivne prodaje na Sony-jevom sajtu, ovi kontroleri sada dostupni i u prodavnicama, trenutna brojka je sigurno znatno veća.

Sony je objavio i neke informacije o svojim budućim planovima. Kompanija planira da uloži još više novca u razvijanje novih franšiza za PlayStation. Očekuje se da će do kraja fiskalne 2025. godine, finansiranje biti 50 – 50 procenata između novih i starih franšiza. Za poređenje, 2019. godine samo 20 procenata investicija je išlo za nove franšize, a očekuje se da će do kraja ove fiskalne godine to biti 40 procenata. Kod postojećih franšiza fokus će biti na poznatim naslovima kao što su God of War i Horizon.

Takođe, kompanija planira da više novca ulaže u live servise u igrama. Do kraja 2025. godine, očekuje se da će čak 60 procenata PS5 investicija ići na takve igre (kao što je Destiny 2 ili MLB: The Show), dok će na tradicionalne igre ići oko 40 procenata PS5 investicija. Očekuje se i da će se značajno povećati prodaja od add-on sadržaja za igre, kao i od sadržaja koji može da se preuzima sa Interneta. U svakom slučaju, bliži se trenutak kada će PS5 preuzeti primat nad PS4 u svim ključnim parametrima koji se upotrebljavaju za merenje i analizu. Na primer, Sony veruje da će do februara sledeće godine PS5 imati više aktivnih korisnika mesečno od PS4 korisnika, kao i da će oni ostvariti više sati u granju.

Izvor: Engadget

