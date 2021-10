Održana konferencija Women in tech u organizaciji kompanije Huawei i AFA zajednice

U Evropi svega 18 odsto zaposlenih u IKT oblasti čine žene, a od ukupnog broja učenika koji pohađaju predmete iz ove oblasti, samo 17 odsto su devojčice. Istraživanja pokazuju da manje od tri odsto devojčica uzrasta između šest i 10 godina želi da radi u ovoj profesiji kada odraste.

Važna uloga žena

Uloga uspešnih žena kao uzora u tehnološkoj i digitalnoj industriji od presudnog je značaja za podsticaj i identifikaciju i ostalih žena, istaknuto je na konferenciji “Women in tech” koju je organizovala kompanija Huawei u saradnji sa AFA zajednicom. Događaj su svečano otvorile predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ambasadorka NR Kine u Srbiji NJ. E. Čen Bo.

Učesnici glavnog dela konferencije, panela “How to engage more women in tech” bili su: Dejan Turk, generalni direktor A1 Srbija i Slovenija, Natali Delić, direktorka direkcije za strategiju i digitalizaciju Telekom Srbija, Manja Bogićević, članica odbora AFA, Dušan Milićević, generalni direktor Comtrade System Integration, Nada Rajčić, direktorka ljudskih resursa CETIN i Zorica Grba, direktorka servisa EBG Huawei Technologies.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, izjavila je da veruje da će se rodna ravnopravnost u IKT sektoru dodatno unapređivati.

“U julu je izvoz IKT usluga iz naše zemlje dostigao 171 milion evra. To je 56 odsto više nego u julu prošle godine, što ga čini rekordnim mesecom u izvozu ovih usluga ikada u Srbiji. Broj zaposlenih u IKT sektoru je za pet godina porastao više od 50 odsto. Prosečna zarada u ovoj oblasti je danas skoro tri puta veća od prosečne zarade u Srbiji. Nama je za dalji napredak potrebno još stručnjaka i obrazovanog kadra i u tome devojčice igraju ključnu ulogu. U našoj Kancelariji za IT i eUpravu 65 odsto zaposlenih su žene. Želimo da taj trend prenesemo na čitavu IT industriju. Hvala kompaniji Huawei na svemu, što je naš partner u važnim temama poput osnaživanja mladih, njihovog usavršavanja i razvoja naših tehnologija”, rekla je predsednica Vlade.

Ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji NJ.E. Čen Bo, istakla je da razvoj tehnologije pruža sve više prilika za napredovanje žena.

“Žene igraju sve veću ulogu u svim oblastima. Srbija sada ima prvu predsednicu Vlade, a Kina ima prvu ambasadorku u Republici Srbiji. Tako je i u oblasti tehnologije. U Kini, u okviru ovog sektora zastupljeno je više od 36 miliona žena, što je 40 odsto od ukupnog broja. Dve Kineskinje, akademici, igrale su ključnu ulogu u lečenju pacijenata i razvoju vakcine u sadašnjoj borbi protiv epidemije. Vlada Republike Srbije ulaže velike napore kako bi stvorila što više prilika za podsticanje razvoja žena i nadamo se da će kineska i srpska strana u budućnosti još više sarađivati, kao i da će kompanija Huawei zapošljavati veliki broj talentovanih žena u Srbiji”, izjavila je NJ.E. Čen Bo.

Mariann Gecse, direktorka odnosa sa javnošću i komunikacija kompanije Huawei Technologies, za oblast Mađarske i Zapadnog Balkana, istakla je da je Huawei posvećen cilju da ohrabri i inspiriše mlade devojke i žene da postanu naučnice, tehnološki stručnjaci, inovatori i lideri digitalnog doba.

“U digitalnoj eri, najvažnija mera za premošćivanje rodnog jaza je obrazovanje. Bilo da je reč o fakultetskom obrazovanju ili nekoj drugoj vrsti društvene obuke, zaključak je da moramo da pružimo ženama više mogućnosti za učešće u digitalnoj profesiji. U kompaniji Huawei verujemo da žene mogu da oblikuju svet koji nas očekuje u budućnosti i to je ujedno i naš krajnji cilj – da ih što više inspirišemo u tome. Naše koleginice su u dosadašnjem radu imale jedinstvenu ulogu i dale značajan doprinos kompaniji. Mnoge od njih su se istakle i postale izvanredni lideri. Uspešne žene zaista postoje i ima ih među nama”, izjavila je Mariann Gecse.

Žaklina Kušić, osnivačica i programska direktorka organizacije AFA istakla je da je konferencija Women in Tech značajan korak ka kolektivnom osvešćivanju kada je reč o ovoj temi.

“Vrlo je važno da globalno uticajne Tech kompanije kao što je Huawei prepoznaju značaj izazova većeg uključivanja žena u tehnologiju, a to je ujedno i tema kojom se AFA organizacija od samog nastajanja bavi. Tehnološke inovacije danas menjaju način na koji radimo, učimo i živimo brže nego ikada pre u ljudskoj istoriji. Sa druge strane, nažalost, statistika pokazuje da je više od 50 odsto žena u svetu, a i u Srbiji digitalno nepismeno. Važno je naglasiti da nije dobro ni za same muškarce, a ni za društvo u celini da tu odgovornost preuzmu sami, tim pre što je dokazano da su najuspešniji, najkretivniji, najefikasniji i najetičniji rodno izbalansirani timovi”, rekla je Kušić.

Kompanija Huawei posvećena je podizanju svesti o važnosti postizanja stvarne i održive rodne ravnopravnosti. Stvaranje mogućnosti za zapošljavanje žena u oblasti u kojoj tradicionalno dominiraju muškarci i implementacija brojnih programa koji su usmereni na osnaživanje žena, samo su neki od načina na koji kompanija Huawei doprinosi rešenju ovog problema. Jedan od primera je i program “Seeds for the future” koji okuplja mlade talente i pomaže im da se što više uključe u tehnološki svet, a pored njega, više od 11 hiljada studentkinja širom sveta bilo je i deo Huawei ICT akademije.

