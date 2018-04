Odštampan prvi metalni 3D most

Prošle godine je u holandskom mestu Gemert u promet pušten prvi most ikada izrađen tehnologijom 3D štampe betona. Sada, u holandskoj kompaniji MX3D već godinama rade na razvoju tehnologija za 3D štampu metalnih struktura, a njihovi napori trebalo bi uskoro da se krunišu postavljanjem prvog na svetu pešačkog mosta izrađenog na taj način. Most, 12,5 metara dug i 6,3 metra širok, su u ovoj kompaniji osmislili, dizajnirali i na kraju uz pomoć četiri robota „odštampali“. Višegodišnji proces razvoja i dizajna, te šestomesečna izrada mosta, okončani su pre nekoliko dana kada je most stigao na finalnu obradu.

Za izradu mosta korišćeni su posebni roboti osmišljeni isključivo u svrhe 3D štampe metala, kao i specijalna nova legura čelika pogodna za ovakve strukture i način proizvodnje. Most težak 4,5 tone sada se nalazi u pogonima MX3D-a u Amsterdamu gde će se pod opterećenjima testirati njegova struktura, te će most dobiti i konačni izgled. Ako sve prođe kako je zamišljeno, ovaj jedinstveni mostić „svemirskog“ izgleda bi trebalo početkom sledeće godine da bude instaliran u amsterdamskoj četvrti De Wallen (poznatoj i kao četvrt crvenih fenjera). Na okolnim zgradama biće instalirani napredni senzori koji će pratiti savijanje mosta i njegovu izdržljivost kroz vreme, kako bi on bio potpuno siguran za pešake i bicikliste. S obzirom na sve što će prethoditi instaliranju ovog mosta te preciznost kojom će se pratiti njegova struktura i funkcioniranje, autori ovog projekta smatraju da će ovo biti vrlo verovatno najsigurniji most u Amsterdamu.

Projekat prvog metalnog mosta izrađenog 3D štampom finansira grad Amsterdam, a u njegovoj izradi su osim MX3D-a učestvovali i britanska inženjerska kompanija Arup kao i stručnjaci sa Imperial College-a u Londonu. MX3D planira da iskoristi tehnologije i znanje stečeno kroz ovaj projekt za izradu novih mostova, ali i za komercijalizaciju 3D štampe metala u drugim industrijama gde su potrebni jedinstveni metalni delovi zahtevnih oblika i strukture.

