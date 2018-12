Office 2019: Kancelarija u offline izdanju

Prvi put je do nas stigla verzija Microsoft Office paketa koja donosi manje nego što korisnici prethodnih izdanja imaju na raspolaganju. Ipak, Office 2019 donosi neke značajne koncepcijske novosti i upućuje nas na Microsoft-ovu viziju daljeg razvoja poslovnog softvera

Danas na raspolaganju imamo dve varijante Microsoft Office paketa. Standardna, offline verzija zasniva se na principu jednokratne kupovine licence, koja ostaje u vlasništvu korisnika. Nova verzija izlazi na svake 3 godine – Office 2007, 2010, 2013, 2016, a sada stiže i Office 2019. S druge strane, imamo online verziju koja se zove Office 365 i zasniva se na principu mesečne ili godišnje pretplate. Prednost online verzije jeste to što se na mesečnom nivou implementiraju unapređenja koja su odmah dostupna korisnicima, za razliku od offline varijante koja za nove funkcionalnosti mora da čeka objavljivanje nove verzije paketa.

Klasika u svakom smislu

Prevedeno na konkretan primer, Office 2019 donosi stvari koje su korisnicima Office 365 paketa dostupne već neko vreme (neke od njih možda i pune tri godine), ali preskače mnogo mogućnosti direktno vezane za cloud okruženje. I to je kontekst u kome je potrebno čitati rečenicu iz podnaslova teksta. Ipak, bitno je naglasiti da je Office 2019 namenjen korisnicima Office 2016 paketa i da u odnosu na tu verziju oni dobijaju kumulativna unapređenja koja su već implementirana u Office 365. Zbrci pomalo doprinosi i činjenica da je Microsoft svoju strategiju vezanu za poslovne pakete pomerio u pravcu online verzija. Dok su ranije verzije Office-a najavljivanje uz fanfare i velike marketinške kampanje, objavljivanje Office-a 2019 prošlo je gotovo nezapaženo u javnosti.

Dakle, Office 2019 je namenjen “staromodnim” korisnicima koji vole da sve imaju u lokalu. Za razliku od modernog pristupa koji dozvoljava lako deljenje fajlova i veliki online prostor za smeštanje podataka, offline verzija i dalje se drži oprobanog recepta – aplikacija koje su instalirane na lokalnim računarima korisnika.

Office Professional Plus 2019 verzija za Windows, koju smo testirali, dolazi s klasičnim instancama programa: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project i Visio. Microsoft je ovaj paket iskoristio i da korisnike dodatno “pogura” da pređu na Windows 10, pošto je to jedina verzija Windows operativnog sistema na kome on funkcioniše. Korisnicima Macintosh računara na raspolaganju je nešto manje aplikacija (Word, Excel, PowerPoint i Outlook). Iz paketa se “izgubio” OneNote – OneNote 2019 je zamenjen verzijom OneNote programa koji se nalazi unutar Windows-a 10, a korisnici kojima je raniji OneNote prirastao za srce mogu da nastave korišćenje verzije 2016.

Office 2019 u odnosu na Office 365

Korisnici Office 365 paketa mogu Office 2019 da posmatraju kao neku vrstu vremenskog snapshot-a. Iz Microsoft-a su potvrdili da će postojati i sledeće verzije offline Office paketa (Office 2022?), pa će ona suštinski biti novi snapshot koji će kumulativno predstaviti sve što će do tog trenutka biti dodato i promenjeno u Office 365 verziji.

Dakle, Microsoft je ekskluzivnost izdavanja noviteta prebacio na online verziju, što znači da sadašnja verzije offline paketa kaska za njim, kao što će i buduće, i još će im nedostajati određene opcije. Jedan od Office 365 ekskluziviteta jeste OneDrive – cloud storage koji omogućava jednostavno sinhronizovanje na različitim računarima, kao i zajednički rad u realnom vremenu na dokumentima.

Neke od funkcija koje nudi OneDrive mogu se dobiti i upotrebom besplatne verzije OneDrive servisa, ali to zahteva povezivanje poslovnog i ličnog naloga i obezbeđuje daleko manje slobodnog prostora (15 GB nasuprot 1 TB). Potpuna integracija sa OneDrive servisom jedna je od najvećih prednosti Office 365 verzije.

Word 2019 noviteti

Novi Office ne donosi mnogo noviteta u odnosu na verziju 2016. Neko bi rekao da je možda Microsoft posustao, ali istina je drugačija. Office je već toliko “ispeglan” paket da je prilično teško osmisliti nešto što će mu povećati funkcionalnost i efikasnost. Naravno, mesta za poboljšanja uvek ima, a u nastavku teksta predstavićemo najvažnija.

Jedno od najvećih unapređenja jeste podrška za digitalne olovke. Vlasnici Microsoft Surface uređaja verovatno su navikli na njih, ali ona je sada dostupna svim korisnicima Office paketa. Na raspolaganju je u glavnim aplikacijama (Word, Excel, PowerPoint), kao i u programu Visio, odnosno svuda gde je upotreba olovke potencijalno korisna. Podrška je potpuna, pa funkcionišu i opcije kao što su osetljivost na pritisak ili tilt funkcija (promena debljine ispisa u zavisnosti od ugla olovke). Zgodna je opcija organizovanja omiljenih izbora linija i načina za obeležavanje teksta, koji se lako mogu deliti na različitim uređajima.

Word, Excel i PowerPoint dobili su mogućnost prevođenja reči, fraza i čitavih rečenica. Na Review tab-u ribbon-a nalazi se nova opcija koja putem Microsoft Translator-a prevodi tekst. Word sada ima i mogućnost lakog podešavanja razmaka između reči, između redova, kao i promenu boje pozadine (u cilju odmaranja očiju). Tu je i opcija koja će naglas pročitati sadržaj teksta, pri čemu će obeležavati reči koje se trenutno izgovaraju. Implementirana je podrška za LaTeX sintaksu, čime se dobija potpuno nova dimenzija pisanja i prikazivanja matematičkih formula. Ova opcija uključuje se preko Equations tab-a u kome može da se odabere LaTeX format ispisa. Kad smo već kod novih dimenzija, pomenućemo i da je Word konačno dobio mogućnost prikaza 3D modela koji se mogu slobodno rotirati unutar dokumenta.

Još jedna od, naizgled nevažnih ali zgodnih opcija, jeste mogućnost prikaza dokumenata u formatu knjige. I do sada je bilo moguće prikazati dve stranice dokumenta istovremeno, ali je njihova promena prikaza zasnivana na skrolovanju. Sada je obezbeđen nov način prikaza stranica koji predstavlja pogled i navigaciju kao da je u pitanju papirna knjiga.

Fokusirani Outlook

Pored Word-a, Outlook je verovatno najkorišćenija aplikacija u poslovnom okruženju. Za efikasno poslovanje, danas je od suštinske važnosti dobra organizacija e-mail-ova. Zato je nova Focused Inbox opcija od velike pomoći. Ona omogućava razdvajanje Inbox-a na dva tabulatora – Focused i Other. U Focused tab Outlook će ubaciti najvažnije mail-ove dok će svi ostali mail-ovi biti pomereni u stranu, a opet lako i brzo dostupni.

Kalendar u Outlook-u sada istovremeno može da prikaže tri različite vremenske zone. Na taj način više neće biti potrebe za preračunavanjem vremena kada da se zakaže neki sastanak s kolegama ili partnerima koji žive u drugim vremenskim zonama. Dovoljno je da se njihova vremenska zona definiše u kalendaru i da se odmah vidi koje vreme je odgovarajuće za sve učesnike prilikom zakazivanja sastanka. Čak i kada niste organizator sastanka, moći ćete da vidite ko je od pozvanih prihvatio, ko je odbio i ko još uvek nije siguran da li će prisustvovati sastanku. A kada dođe vreme za sastanak, možete da podesite da podsetnik iskoči kao pop-up prozor unutar Office aplikacije koju trenutno koristite.

Dnevni tempo posla danas je prilično užurban i ljudi često nemaju vremena da pažljivo pročitaju sve pristigle e-mail-ove. Zato će funkcija glasnog čitanja mail-a biti od pomoći. U tom slučaju ne bi bilo loše da nosite slušalice na glavi – ne moraju baš svi u kancelariji da slušaju vašu poslovnu korespondenciju.

Efektne tranzicije

U PowerPoint-u prezentacije sada postaju dinamičnije zahvaljujući novoj morfing tranziciji, kao i poboljšanoj navigaciji. Upotrebom Zoom opcije moguće je prebacivanje s jednog slajda na drugi, bez obzira na redosled po kojem su poređani. Uvedena je i podrška za skalabilnu vektorsku grafiku (SVG) koja obezbeđuje isti kvalitet prikaza slike, bez obzira na njene dimenzije.

Kad smo već kod slika, pomenimo da je, kao i kod Word-a, dodata podrška za prikaz 3D modela. Editovanje fotografija sada je poboljšano i donekle automatizovano, što se prvenstveno odnosi na detektovanje i uklanjanje pozadina, koje veoma dobro obavlja ugrađeni algoritam. I konačno, PowerPoint je dobio mogućnost izvoza prezentacije u video-fajl 4K rezolucije.

Excel i Access

Ako bismo gledali prema broju noviteta, mogli bismo da zaključimo kako je najviše unapređen Excel. On je dobio sedam novih funkcija, dve nove tabele, poboljšanu vizuelizaciju (upotrebom SVG grafičkih elemenata i 3D modela), bolju podršku za olovke koja uključuje i mogućnost ispisivanja formula, lakše povezivanje i deljenje informacija, unapređenje pivot tabela, kao i eksport u Power BI (podrazumeva se posedovanje Power BI naloga).

Access je unapređen s 11 novih tabela, novim tipom podataka koji podrazumeva velike brojeve, vraćena je podrška za stari dBASE fajl format (sećate li se .dbf fajlova i Clipper-a)… Project je doneo mogućnost povezivanja zadataka jednostavnim čekiranjem iz liste (umesto upisivanja njihovih identifikacionih brojeva) i vremensku liniju koja vizuelno prikazuje trenutno aktuelne zadatke. Visio donosi nove organizacione dijagrame, nove Database Model Diagram šablone, opciju izrade modela Web sajtova koji upotrebom novih Website šablona obezbeđuju vizuelizaciju ideja, kao i poboljšanu podršku za AutoCAD fajlove. Visio sada može da otvori DWG fajlove iz AutoCAD-a, i to od verzije 2007 do 2017.

Za kraj pomenimo opciju koja ne donosi konkretnu funkcionalnost, ali je prožeta kroz sve Office 2019 aplikacije: radi se o novim temama koje donose drugačiji vizuelni doživljaj. Imena tema su Dark Gray, Black i White.

Sve što smo do sada pobrojali možemo smatrati tek običnim i očekivanim unapređenjima, pa je zaključak da Office 2019 ne donosi ništa spektakularno. Tu i tamo predstavljena su poboljšanja, ali čini nam se da vlasnici prethodnih verzija ovog paketa neće morati mnogo da razmišljaju, jer će u najvećem broju slučajeva prelazak na novu verziju biti nepotreban. Uostalom, kome je potrebno nešto više, pametnije mu je da se pretplati na Office 365. Ako se uzme pomenuti period od tri godine između dve verzije offline Office paketa, jeftinije je da se plaća pretplata na Office 365 u tom periodu, pri čemu se za manje novca dobije više stvari, uključujući i prostor na OneDrive cloud-u i, za određene verzije, Microsoft Exchange i SharePoint servise. I tu dolazimo do apsurdne situacije – kao da svojim novim Office paketom Microsoft svesno odvraća ljude od kupovine i usmerava ih na pretplatu za Office 365.

Verzije i cene

Još jedan pokazatelj da Microsoft u stvari ne želi da kupite Office 2019, već da pređete na Office 365, jeste cenovna politika za ovaj paket. Cene svih varijanti ovog paketa veće su nego što su bile kod ekvivalentnih varijanti Office-a 2016. Pri tome, smanjen je i nivo podrške koju Microsoft nudi.

Najskuplji (i najpotpuniji) paket – Office 2019 Professional Plus – sadrži sve u ovom tekstu pomenute aplikacije. Za njim sledi Office 2019 Professional, najveći paket koji se nudi u retail prodaji i njegova cena je skoro 20 odsto viša od iste verzije Office 2016 Professional paketa koji se još uvek može kupiti. Za nijansu su jeftiniji Office 2019 Standard i Office 2019 for Mac, pri čemu Standard verzija za PC nudi jednu aplikaciju više (Publisher). Sledi Office 2019 Home and Business koji sadrži najkorišćenije aplikacije, a najjeftiniji je Office 2019 Home and Student, za kućnu upotrebu i obrazovne ustanove.

