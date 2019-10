Office i emoji tasteri na novim Microsoft tastaturama

Najnovije tastature kompanije Microsoft dolaze sa tasterima za Office i emotikone, a kompanija sa Office tastaturama eksperimentiše još od početka godine, da bi sada stigle nove Ergonomic i Bluetooth tastature.

Tako Office taster dolazi umesto Windows tastera koji se do sada nalazio sa desne strane, te služi da se Office pokrene u okviru Windows 10 aplikacije, te kao prečica za pokretanje Word-a, Excel-a, PowerPoint-a, te drugih programa. To znači da „Office key + W“ pokreće Word, „Office key + X“ Excel, i tako redom do poslednje prečice. Pored Office tastera tu je i novo emotikon dugme, koje pokreće sekciju za biranje emotikona u okviru Windows 10 aplikacije.

I dok Microsoft promoviše nove tastere još uvek nije jasno da li će ih usvojiti i drugi proizvođači, budući da imaju dozvolu za Windows, dok se o saradnji u vezi sa Office dugmetom još uvek ništa nije čulo.

Izvor: The Verge