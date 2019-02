OKI C612 – optimalno rešenje za kvalitetnu štampu u boji

Kancelarijski angažman štampača se uglavnom uvek vezuje za kamaru crno-belih strana, ali postoje situacije kod kojih je malo više fokusirani kolor štampač bolja opcija. OKI C612 je A4 kolor štampač koji nudi kombinaciju dosta brzog izbacivanja kompletnog kolor otiska (za 9 sekundi izlazi prvi list), uz očuvanje pristojnog kvaliteta u tom procesu.

Za odličan odnos brzine i kvaliteta štampe je zaslužna OKI LED tehnologija, a jedna od glavnih prednosti u odnosu na laserske štampače je manja potrošnja energije i značajno manje zagrevanje, što na kraju rezultuje i manjim ukupnim troškovima štampe po strani. Finalni rezultat je niska cena po odštampanoj strani, što čini OKI C612 veoma interesantnim uređajem ovog tipa na tržištu.

Visokom kvalitetu korisničkog iskustva dodatno doprinosi „Template Manager“ aplikacija koja korisniku nudi mogućnost maksimalnog iskorišćenja opcija štampača. Brošure, flajeri, vizit karte, veliki baneri i bilo šta drugo je materijal koji se može veoma lako kreirati uz pomoć Template Manager softvera. Logično, najveća prednost ove aplikacije je u činjenici da OKI istu nudi kao besplatan softver uz svoje štampače, pa za korisnika nije neophodno da poseduje neku dodatnu aplikaciju kako bi iskoristio sve mogućnosti štampača.

Uz automatsku duplex štampu, sve ideje se lako prebacuju u realnost. Tome u velikoj meri doprinosi i velika fleksibilnost po pitanju izbora medija, jer se mogu koristiti papiri sve do težine od 250 g/m2. Na raspolaganju je i baner režim koji omogućava štampu na papiru dužine do 1,3 metra, pa se OKI C612 može veoma efikasno upotrebiti u „dekor marketing“ svrhe. Još jedna veoma korisna mogućnost je štampanje nalepnica i oznaka po GHS direktivama i UN standardima, pa ukoliko korisnik ima potrebu za ovim, može to veoma lako uraditi u svojoj režiji.

Za sve ove stvari i primene, OKI C612 omogućava da se brzo i lako dođe do test primerka materijala na kojem se radi i da se isti prezentuje klijentima pre nego što se krene u profesionalnu štampu velikog broja primeraka. Ipak, ukoliko su zahtevi nešto manji, OKI C612 može veoma efikasno poslužiti u malim serijama koje su u okviru OKI preporuke od 5000 strana mesečno.

Korisna adresa: Original Grupa

Podelite s prijateljima

Tweet