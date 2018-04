OKI MC573dn štampač – Kancelarijski štediša

Za poslovne primene presudne su brzina i ekonomičnost, pa se LED štampači savršeno uklapaju u ovakav vid eksploatacije.

OKI MC573dn je kolor LED MFP uređaj koji je prilagođen srednjem obimu štampe, što znači do preporučenih 6.000 stranica mesečno. Kapacitet ulazne kasete za papir je 350 listova, a tu je i opcija dodavanja još dve kasete koje povećavaju broj na čak 1.400 listova. Upotreba papira može biti efikasnija ako se štampa dvostrano, što ovaj uređaj omogućava. Pored toga, podržano je i dvostrano skeniranje i kopiranje, što sve zajedno znatno povećava efikasnost. Podržana gramaža papira je do 220 g, uz mogućnost štampe banera dužine do čak 1,320 mm.

Brzina rada deklarisana je na 30 strana u minutu, bez obzira na to da li se radi o monohromatskom ili kolor sadržaju. Što se tiče kvaliteta otiska, MC573dn nudi tačno ono što se očekuje od laserskih ili LED štampača srednje klase. Ovo nije uređaj za korisnike koji traže veoma visok nivo štampe fotografija, ali za kancelarijske primene kvalitet, sa podržanom rezolucijom štampe od 1.200×1.200 dpi je sasvim dovoljan. Glavna kontrola nad uređajem vrši se preko 7“ kolor ekrana osetljivog na dodir, a interfejs je standardni OKI, jednostavan i efikasan za upotrebu. USB i LAN konekcija se podrazumevaju, a tu je i Wi‑Fi kao opcija.

Google Print 2.0 i Apple AirPrint deo su integrisane softverske podrške, a tu su i neki dodatni alati koji mogu biti korisni. Tako OKI nudi besplatni Abbyy FineReader 12 Sprint, koji predstavlja veoma dobar desktop OCR alat, kao i Sendys Explorer Lite. On omogućava korisniku potpunu kontrolu dokumenata koja uključuje konverziju, distribuciju ili prenos na izabranu lokaciju (u bilo koji document cloud sistem) preko MC573dn uređaja. Tako se korisnicima omogućava veća fleksibilnost za uređivanje, pristup, štampanje, preuzimanje i deljenje raznih fajlova koje kreira MC573dn uređaj. Pored toga, tu je mogućnost sinhronizacije sa aktivnim direktorijumom, uz autentifikacije preko korisničkog imena i lozinke, PIN‑a i tako dalje. Zajedno s ovim softverom i ukupnom cenom odštampane strane OKI MC573dn je veoma efikasan i ekonimičan uređaj.

(Objavljeno u PC#253)

