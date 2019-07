OKI pro9541dn – za štampu na svim vrstama materijala i podloga

Za ostvarivanje kompletnog spektra vrhunsko kvalitetne štampe fotografija, uz mogućnost upotrebe raznih medija na kojima se štampanje vrši, OKI nudi štampače koji spadaju u „Graphic Arts“ kategoriju. Ranije smo pisali o nekoliko modela koji spadaju u ovu kategoriju, ali sada smo se pozabavili najjačim uređajima koji se ovde nude.

Prva stvar koja čini Pro9541dn specifičnim se odnosi na pružanje veoma širokog spektra mogućnosti kada je u pitanju raspon boja koje je moguće štampati. OKI Pro9541dn je A3 kolor štampač koji poseduje čak pet stanica i koristi pet odvojenih tonera. To znači da su tu CMYK toneri plus providni ili beli toner. Ovakva konfiguracija tonera omogućava da korisnik ovog štampača bez ikakvih prepreka štampa materijal koji zahteva belu ili „providnu“ boju. Korisnik kod Pro9541dn uređaja ima mogućnost da bira da li će koristiti providni toner (koji dolazi u standardnom paketu) ili beli toner, a taj izbor logično diktiraju zahtevi materijala na koji se štampa. Upotrebom „providnog“ tonera, što je i jedna od udarnih karakteristika Pro9541dn modela, moguće je dodati sjaj efekat preko određenih elemenata. Na taj način, dotični detalji se mnogo lakše primećuju, pa je ovo i glavni cilj „providnog“ tonera. Razni katalozi, jelovnici, baneri i slično su samo jedna od mogućih primena. Kako se sama zamena tonera obavlja za minut, nije veliki problem to učiniti kada se pojavi potreba da se „providan“ toner zameni belim.

Pored izuzetnog kvaliteta štampe, Pro9541dn karakteriše i velika brzina rada. Tako ovaj štampač može da izbaci do 28 kolor strana veličine A3 u minuti, i to bez obzir na tip medija ili papira. Rad sa debljim i težim papirom nije lak zadatak, a Pro9541dn to uspeva zahvaljujući jedinstvenom sistemu uvlačenja koji omogućava da papir uvek bude ravan, a onda print glave u jednom prolazu nanose kompletan otisak. OKI Pro9541dn štampač može da koristi papir veličine od A6 do SRA3 formata i težine do čak 360 gsm. Pomenuti sistem omogućava i efikasnu duplex štampu papira težine do 320 gsm, čime se dodatno povećava efikasnost uređaja. Korisna dodatna mogućnost je i „baner mod“, koji omogućava rad sa papirom do dužine od čak 1321 mm. Kada je reč o papiru, Pro9541dn takođe može da koristi razne transfer medije za štampu nakon koje se materijal sa ovih medija može prebaciti na razne predmete od keramike, stakla, plastike ili tekstila.

Bez obzira šta se štampa, precizna reprodukcija boja je uvek veoma bitna stavka. OKI Pro9541dn podržava EFI Fiery XF softver koji ima preciznu kalibraciju boja, što daje mogućnost da štampač ostvari tačno ono što se od njega traži te da otisak na papiru izgleda tačno kao na monitoru dizajnera. Sve karakteristike i opcije koje poseduje, čine Pro9541dn prvim štampačem na tržištu koji ima ovakve mogućnosti. Sa njima, Pro9541dn predstavlja kompletno rešenje za neki dizajnerski ili grafički studio koji ima potrebu da štampa materijal produkcionog kvaliteta.

Kontakt: Original

Podelite s prijateljima

Tweet