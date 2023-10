Oko 70 hiljada posetilaca na 14. Evropskoj noći istraživača

Preko 300 naučnika iz Beograda, Čačka, Kragujevca, Trstenika, Niša, Leskovca, Ranovca, Rekovca, Zaječara, Negotina, Novog Sada, Šapca, Kikinde, Kruševca, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Paraćina, Jagodine, Svilajnca, Despotovca, Pirota, Inđije i Ćuprije učestvovalo je u kreiranju ovogodišnjih postavki kojima su otključali tajanstven i uzbudljiv svet nauke i učinili ga dostupnim i fascinantnim posetiocima svih uzrasta.

Ovogodišnje teme imale su zadatak da objasne, opišu i oslikaju (naučni) svet koji nas okružuje, pored kojeg svakodnevno prolazimo, ali koji nam ne privlači dovoljno pažnje. Pokazale su kako se prožimaju prirodne i društvene nauke, ali i nauka i umetnost.

– Smatram da smo uspeli u nameri da zainteresujemo najprobirljiviju i najzahtevniju publiku – istakao je Darije Janošević iz Centra za promociju nauke, jedan od koordinatora projekta ReFocuS Art.

Jedna od najboljih ilustracija ovogodišnje manifestacije, dodaje, ogleda su njegovom kratkom razgovoru sa jednim dečakom koji mu je objasnio kako mu se dopada sve što je Noć istraživača pripremila, ali neće moći sve da pogleda za jedan dan sa roditeljima, pa je zamolio baku i deku da ga dovedu i sutradan.

– Ovogodišnja Noć istraživača je prevazišla naša očekivanja po broju posetilaca. Oni su otišli bogatiji za brojna naučna saznanja, ali smo isto tako i mi bogatiji za mnoštvo osmeha i zadovoljenih znatiželja – istakla je prof. Biljana Šljukić Paunković sa Fakulteta za fizičku hemiju, koordinator projekta ScienceSCool.

Noć istraživača u Beogradu; FOTO Tanja Drobnjak

Posetioci u Beogradu mogli su, između ostalog, da probaju crve, razgovaraju sa veštačkom inteligencijom, druže se sa robotima, osete kako im se diže kosa na glavi od elektriciteta, oprobaju se kao cirkuski žongleri i akrobate, da se dive pravim naučnim eksplozijama ali i da nauče nešto o državnim praznicima i upoznaju prave superzvezde-naučnice.

Ovogodišnja Noć istraživača prvi put je održana u Naučnom klubu Novi Sad. Preko 100 naučnika sa novosadskog univerziteta udružilo je snage na više od 20 različitih radionica sa širokim rasponom tema od veštačke inteligencije i primene hemije u umetnosti, do biotehnologije i dizajniranja savremenih lekovitih preparata.

Posetioci u Nišu imali su prilike da isprobaju senzaciju „hodanja po vodi” i učestvuju u zanimljivom eksperimentu koji je svakom dečjem crtežu u digitalnom prostoru dodelio poseban ton, a studenti Fakulteta umetnosti pokazali su kako su muzika i nauka neraskidivo povezane.

Kikinda, Paraćin, Niš, Jagodina; FOTO Noć istraživača – Promo

Više hiljada posetilaca imalo je priliku da vidi preko 15 zanimljivih postavki u Kragujevcu, da napravi formule prirodnih mirisa, uči igrajući se u svetu robota i samostalno izvodi zanimljive eksperimente iz raznih prirodnih nauka, a dodeljene su i nagrade pobednicima petog Literarnog konkursa.

Tim Naučnog kluba Leskovac prepustio je veliko otvaranje balerinama koje su, uz igru, izvele eksperimente, dok su na licu mesta posetioci mogli da prisustvuju uviđaju forenzičara, da istražuju arheološko ćoše i zakopano blago.

U centru Šapca nastajala su su prava remek-dela pomoću slikanja na vodi, fotografije sa virtuelnim dinosaurusom i hemijski semafor, tragalo se za muzičkim blagom, a debatovalo se i o teoriji igara moći i PM čestica.

Naučnici iz Ranovca realizovali su aktivnosti na Gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi a, kako ocenjuju, ovo je do sada bila najbolje realizovana Noć istraživača u njihovoj opštini.

Zaječarci su oslikaliulaz u Gimnaziju muralom Nikole Tesle, organizovali su dva naučna kviza i STEM olimpijadu, a tokom celog dana birali su najlepšu fotografiju mehura od sapunice.



U Negotinu profesor Ante Čurlin predstavio je svoj program GEA Globalna Edukativna Avantura, istraživači Čačka osvetleli su elektroniku, matematiku, ekologiju i arhitekturu,

a sve tri radionice u dvorištu Naučnog muzeja u Kikindi bile su izuzetno posećene.

Posetiocima u Trsteniku predstavljene su brojne aktivnosti od osnova forenzike do opasnosti i benefita suplemenata, a ovaj jedinstveni praznik nauke završen je na Platou ispred Opštine Trstenik sa mladim istraživačima zaokupljenim urnebesnim eksperimentima.

Čačak, Prijepolje, Ranovac; FOTO Noć istraživača – Promo

U Kruševcu su prvi put uključena i predavanja uspešnih učenika Gimnazije Kruševac iz oblasti medicine i preduzetništva. Trg glumaca bio je prepun dece koja su učestvovala u edukativnim eksperimentma u izvođenju tamošnjih srednjoškolaca i osnovaca.

Tradicija Evropske noći istraživača nastavila se i u Pomoravlju, gde je NOU tim organizovao veliku naučnu avanturu u Paraćinu, Svlijancu, Rekovcu, Despotovcu, Jagodini i Ćupriji.

Evropska noć istraživača u Srbiji realizovana je kroz dva projekta: ReFocus Art i SciencesCool.

Koordinator projekta SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) je Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Koordinator projekta ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art) je Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.

Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu: nocistrazivaca.rs

