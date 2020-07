OnePlus potvrdio izlazak telefona Nord

OnePlus je najavio novu liniju telefona, i to onih jeftinijih. Nova linija pod nazivom Nord ima za cilj da omogući premijum OnePlus iskustvo većem broju korisnika.

OnePlus za veći broj korisnika

Generalni direktor kompanije OnePlus Pete Lau izjavio je da su uzbuđeni što će OnePlus iskustvo podeliti sa još više korisnika širom sveta, i to kroz novu liniju Nord. Ova firma počela je prodajom jeftinijih uređaja, i to za svega 299 dolara. Međutim, najveću popularnost stekli su visoko kvalitetnim premijum telefonima poslednjih godina, i to sa modelima OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro. Ti modeli su prodrmali gigante kao što su Samsung i LG, nudeći vrhunske karakteristike telefona po dosta nižim cenama od konkurencije. Problem je što najjeftiniji OnePlus košta oko 700 dolara. Sa Nord telefonima oboriće cene, ali će ponuditi korisnicima premium iskustvo i kvalitet.

Za sada nije poznato više detalja o tome kako će izgledati prvi OnePlus Nord telefon, zna se samo da će biti lansiran u Evropi i Indiji. Kupci iz Severne Amerike, zainteresovani za OnePlus Nord liniju, imaće priliku putem “visoko ograničenog beta programa” da isprobaju nove uređaje. Od podataka koji su se pojavili na internetu, neke od specifikacija novog telefona će biti: Snapdragon 765G CPU, 6,55 inča 90Hz OLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB interne memorije. Predviđeno je da telefon ponudi i glavnu kameru od 48 MP i širokougaoni objektiv od 16 MP.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet