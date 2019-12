Oppo prikazao prototip mobilnog telefona sa selfi kamerom ispod ekrana

Kamere ispod ekrana su veoma bliska budućnost, jer je nekoliko proizvođača već otkrilo da rade na usavršavanju tehnologije tako da je spremna za krajnjeg korisnika. Prekjuče je na Oppo Inno Day 2019, kineski proizvođač predstavio jedan od svojih prototipova koji izgleda kao pravi telefon spreman za masovnu proizvodnju, piše GSMArena.

Zanimljivo je da Oppo prototip kao novinu nema samo prednju kameru, već ima besprekorno čist dizajn, bez tastera, bez portova i izbočina za kamere. Ekran ima veliku zakrivljenost, ali ne tako ekstremnu kao Huawei Mate 30 Pro. Ovo je omogućilo Oppo-u da uradi malo bolji posao sa tasterima osetljivim na pritisak sa strane – za njih ima više prostora i sa njima je lakše rukovati.

Štaviše, kako telefon nema nijedan port, oslanja se samo na bežično punjenje. Telefon podržava brzo bežično punjenje od 30 W tako da korisnici neće morati da osećaju kao da prave kompromis ako nemaju brzo punjenje preko kabla. Na kraju krajeva, 30 W je prilično brzo, mada potrebno je da se nosi bežični punjač kako bi se uređaj dopunio dok ste na putu.

And here is the @oppo under-display camera. It’s very well hidden, you can only see it at specific angles with glare pic.twitter.com/4VS69rMG2o

— David ImeI (@DurvidImel) December 10, 2019