Poleteo prvi električni putnički avion na svetu

Harbor Air sa sedištem u Vankuveru u Kanadi testirao je eBeaver, električni avion, desetominutnim letom na reci Fraser u Ričmondu, BC, a njime su upravljali CEO i pilot Greg McDougall. Kompanija Harbor Air očekuje da će eBeaver 2022. godine preći u komercijalni servis.

eBeaver je veoma modifikovana verzija legendarnog DCH-2 Beaver-a, opremljena električnim motorom od 750 konjskih snaga kompanije Magnix. Harbour Air inače održava 12 kraćih ruta u Kanadi, na kojima godišnje obavi oko 30 hiljada letova. U električni avion Beaver može da stane do šest putnika, a zahvaljujući ugrađenim litijum-jonskim baterijama za sada ima autonomiju leta od oko 160 kilometara po ceni od oko 10 do 20 dolara električne energije.

Today, we made history. Launching the world’s first electric commercial aircraft retrofitted with a 750 horsepower all-electric magni500 propulsion system. Thank you to our amazing maintenance team and our partners at @MagniX for all your efforts! Together, we did it! 👏 #ePlane pic.twitter.com/Rhw35BRnqB

— Harbour Air Seaplanes (@HarbourAirLtd) December 10, 2019