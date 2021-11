Osnovano novo telo za ispitivanje NLO

Pentagon je osnovao novo telo za ispitivanje slučajeva viđenja neidentifikovanih letećih objekata. Nakon ispitivanja 144 slučaja viđenja neidentifikovanih vazdušnih pojava od strane ODNI (Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe), u okviru Kancelarije USD (I&S) je formirana radna grupa AOIMSG (The Airborne Object Identification and Management Synchronization Group).

Rusi ili vanzemaljci?

Formiranje nove radne grupe usledilo je nakon dobijanja izveštaja ODNI o ispitivanju 144 prijave, u kojima je samo jedan slučaj rasvetljen. Ostali su zavedeni kao slučajevi o kojima ima premalo podataka. Međutim, ODNI je predložila investiranje američke vlade u resurse državnih anegcija koje se ovim pitanjima bave.

AOIMSG je naslednik dosadašnje Operativne grupe za neidentifikovane vazdušne pojave američke mornarice (Navy’s Unidentified Aerial Phenomena Task Force). Imaće zadatak da detektuje, identifikuje i proceni sve objekte koji mogu predstavljati pretnju nacionalnoj bezbednosti ili bezbednosti leta. Upadi sumnjivih objekata u američki SUA (Special Use Airspace), poziv su bezbednosnoj grupi da reaguje. U izveštaju se ističe da će se svaki pristup biti praćen i detaljno opserviran. Narednih nedelja očekuje se donošenje akta o formiranju organizacione strukture i imenovanju direktora.

Izvor: U.S. Department of Defense

