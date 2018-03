Osobe sa invaliditetom dobijaju svoje emotikone

Apple je predložio 13 novih emotikona koji predstavljaju osobe sa određenim invaliditetom koji su vezani ili za čulo vida, sluha ili motorike, primetio je blog Emojipedia. Među predloženim emotikonima nalaze se oni koji predstavljaju psa vodiča za slepe osobe, osobe u invalidskim kolicima, osobe koje se za hod služe štapom ili štakama, a i osobe koje se služe slušnim aparatima ili su gluve.

Kompanija iz Cupertino-a u sklopu svog predloga za nove emotikone upućenog Unicode Consortium-u ističu kako njihovi predlozi ne predstavljaju listu svih mogućih vrsta invaliditeta već pokušaj za postavljanje početne tačke ka većoj raznolikosti u svetu emotikona. Apple je pri sastavljanju predloga za nove emotikone usko sarađivao sa američkim organizacijama za gluve (National Association of the Deaf), slepe (American Council of the Blind) i za cerebralnu paralizu (Cerebral Palsy Foundation), a trenutno su na razmatranju Unicode Consortium-a.

Izvor: The Verge

