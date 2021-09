Ostvaren je kvantno-računarski napredak – put u budućnost počinje sada

Istraživači su postigli ogroman napredak u kvantnom računarstvu tako što su uspešno zapleli tri kubita sa velikom tačnošću.

Tim istraživača postigao je ono što se opisuje kao “proboj” u kvantnom računarstvu

Ovo ostvarenje potiče od tima istraživača RIKEN-ovog Center for Emergent Matter Science, koji su uspeli da zapletu niz od tri kubita u silicijumu sa velikom tačnošću predviđanja stanja u kom se kubit nalazi. Za one koji ne znaju, umesto da koriste bitove za izračunavanje i izvršavanje zadataka kao što to radi tipičan računar, kvantni računari koriste kvantne bitove ili kubite. Uređaj koji su istraživači stvorili koristio je tri vrlo male mrlje silicijuma, koje se zovu kvantne tačke, a svaka od ovih tačaka može držati jedan elektron. Smer okretanja elektrona kodira kubit. Imajući to na umu, treba napomenuti da je “operacija sa dva kubita dovoljna za obavljanje fundamentalnih logičkih proračuna. Ali sistem od tri kubita je minimalna jedinica za povećanje i primenu korekcije grešaka”.

Nakon uspešno zapletenih dva kubita, tim istraživača predstavio je treći kubit i uspeo je da predvidi njegovo stanje sa visokom vernošću od 88%. Kako su istraživači rekli, u planu je demonstriranje primitivne korekcije grešaka pomoću trokubitnog uređaja i proizvodnja uređaja s deset ili više kubita. Takođe je planiran razvoj 50 do 100 kubita i implementiranje sofisticiranijih protokola za ispravljanje grešaka, što bi utrlo put do velikog kvantnog računara u roku od jedne decenije.

Izvor: Tweaktown

