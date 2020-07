OTP banka Srbija pripremila eCommerce rešenje za lakše poslovanje

Zbog posledica prouzrokovanih pandemijom COVID-19, za veći broj biznisa je jedina mogućnost za napredak i sprečavanje stagnacije, bio prelazak na online prodaju i online kanale. Imajući u vidu ova izazovna vremena, OTP banka Srbija je za male, srednje i velike biznise pripremila e-commerce rešenje koje pruža različite mogućnosti i olakšava poslovanje.

Partner projekta je kompanija Mastercard, koja svojom ekspertizom i inovativnim rešenjima već godinama radi na popularizaciji ovih kanala prodaje. E-commerce ponuda se odnosi na one koji već imaju svoj webshop ali žele bolju uslugu, na one koji nemaju svoju online prodavnicu ili one koji žele da naplaćuju kupcima onlajn, ali im ne treba sajt. Uz samo nekoliko klikova na sajtu banke moguća je realizacija ovih ponuda koje je OTP banka kreirala u partnerstvu sa kompanijom Mastercard.

E-commerce omogućava onlajn prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korsinika. Usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta, a pored toga banka obezbeđuje i podršku tokom procesa uvođenja, kao i pomoć pri integraciji sistema ukoliko je to potrebno.

Dodatno, troškovi formiranja i održavanja Internet prodavnice u odnosu na klasično prodajno mesto su niži, i nema fiksnih mesečnih troškova za održavanje servisa. E-commerce je kanal koji doprinosi imidžu svakog brenda, pa tako i svoje korisnike pozicionira kao lidere u primeni savremenih tehnologija, u očima kupaca.

Garancija bezbednosti

Kao dodatnu zaštitu za trgovca, banka je implementirala 3D Secure tehnologiju koja podrazumeva dodatne metode autentifikacije kupca, korisnika platne kartice (Mastercard SecureCode, Mastercard® Identity Check i Visa Secure). Time se trgovac štiti i obezbeđuje od eventualne zloupotrebe platne kartice na internet prodajnom mestu.

Takođe, u saradnji sa svojim partnerima Pim.rs, OTP banka je malim i srednjim preduzećima omogućila da na brz i lak način kreiraju svoju web stranicu ili prodavnicu, uz 50% popusta. Više informacija možete pronaći na sajtu Banke.

