Otvoren AAA gejming studio Maverick Games

Ključni lideri iz Forza Horizon-a osnovali su Maverick Games, razvojnu kuću Leamington Spak u Velikoj Britaniji posvećenu ‘AAA’ naslovima. Studio vodi bivši kreativni direktor Horizon-a Mike Brown, dok je izvršni producent Tom Butcher, tehnički šef Matt Craven, direktor sadržaja Geret Harwood i audio voditelj Fraser Strachan.

Maverick Games okupio najveće stručnjake u gejming industriji

Umetnički direktor tima od 10 ljudi je Ben Penrose, koji je nedavno radio na Vampire the Masquerade: Blood Hunt, ali takođe ima iskustvo u Playground-u. Elly Marshall zadužena je za razvoj iskustva i interfejsa. Sega i Sumo veteran Harinder Sangha je šef operacija. Maverick nije mnogo pričao o svom prvom projektu, ali kaže da će to biti naslov otvorenog sveta za konzole i računare. Brown sugeriše da će igra biti odgovor na to kako se ljudi zabavljaju u modernoj eri. To znači igre koje se kontinuirano uključuju, a da se ne ponavljaju.

Kao i kod sličnih lansiranja, Maverick se nada da će odstupiti od „bezbednih“ projekata. Brown navodi da želi da podstakne „kreativne rizike“, ali takođe želi da spreči toksični ego koji može da ošteti tim. Sangha se nada da će kompanija pomoći u poboljšanju raznolikosti u industriji igara. Brown i Sangha su istakli da su napustili svoje bivše poslodavce u dobrim odnosima. Međutim, oni i Maverick su deo šireg trenda razvoja igara visokog profila koji postaju nezavisni nakon što su se suočili sa kreativnom frustracijom u velikim studijima.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet