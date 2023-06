Ovaj mali punjač za laptop ima 1TB SSD i funkciju automatskog pravljenja rezervnih kopija

Šta dobijate kada ukrstite punjač sa 1TB prenosivim SSD-om? iXCharger, kompaktni punjač od 65 W sa 1TB ugrađene memorije i automatizovanim funkcijama rezervnog kopiranja.

iXCharger donosi intrigantnu kombinaciju

Trio startapa, Phihong, Vinpower i Silanna Semiconductor, došao je na novu ideju i očekuje da će potrošači platiti oko 200 dolara kada bude lansirana kasnije ove godine. Manji kapaciteti će biti dostupni, ali moćniji punjači – posebno korisni ako želite da napajate Apple MacBook Pro – neće.

Portparol kompanije nam je rekao: „Jedinica koju prikazujemo na Computex-u je i dalje prototip, očekujemo da će pilot izaći krajem juna, a zatim potpuna proizvodnja do avgusta. Uz to, još uvek nismo finalizirali troškove za određivanje cene, ali naša očekivanja su da ćemo imati tržišnu cenu između 50 i 200 dolara u zavisnosti od veličine memorije od 32 GB do 1 TB”. Dovoljno da zameni NAS.

Type-C konektor znači da ćete moći da koristite punjač na različitim uređajima (laptopovi, desktop kompjuteri, pametni telefoni), ali ne znamo da li bi se to moglo proširiti na „gluplje“ platforme kao što su pametni TV, digitalni fotoaparati ili Android kutije. Punjač koristi GaN tehnologiju treće generacije i komplet za putovanja po svetu sa dosta adaptera za utikače.

Za korisnike Android-a i iOS-a biće dostupna besplatna aplikacija za omogućavanje automatskog pravljenja rezervnih kopija ako ne koristite ni Google ni Apple iCloud drajv.

Može se očekivati da će iXCharger krenuti u prodaju na popularnim tržištima kao što su Amazon i Newegg kasnije ove godine, ali ima još mnogo pitanja – koja vrsta memorije se koristi i kakve performanse se mogu očekivati, može li se pokrenuti buduća verzija sa portovima tipa C koji omogućavaju prenos podataka, nije li krajnji cilj samo mala priključna stanica za laptop smeštena unutar utikača, da li se skladište može koristiti van mreže (tj. bez priključka na napajanje?).

Skromni utikač je decenijama bio uređaj plodan za eksperimente i projekte, neki luđi od drugih. Dva kojih se rado sećamo su Quanta Compute priključak koji je predstavljen svetu pre skoro osam godina na Computex-u i Sunvell T95P. Oba su kompletna računara, jedan radi na Windows-u, a drugi na Android. I ne zaboravimo onaj koji je sve započeo, Sheeva Plug iz Marvela koji je lansiran 2009. godine i pokrenut na Linux-u

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet