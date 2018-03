Pad vrednosti akcija na svetskim berzama

Na svetskim berzama cene deonica su protekle sedmice oštro pale jer se ulagači plaše trgovinskog rata, nakon što su SAD preduzele prve korake ka uvođenju carina na kineske proizvode, a Peking najavio protivmere i borbu do kraja.

Oštar pad indeksa posledica je strahovanja ulagača od trgovinskog rata između dve najveće svetske ekonomije, nakon što je predsednik SAD-a Donald Trump potpisao memorandum koji omogućuje uvođenje carina do 60 milijardi dolara na uvoz kineske robe. Prema uslovima iz te uredbe, Trump će uvesti carine tek nakon konsultantskog perioda, a na listi za carine nalazi se oko 1.300 proizvoda, uglavnom iz sektora informatike, potrošačke elektronike i telekomunikacija.

Na to je kinesko ministarstvo trgovine poručilo da se Kina ne boji trgovinskog rata i objavilo planove o uvođenju carina do 3 milijarde dolara na uvoz proizvoda iz SAD-a, kao protivmere na nedavno najavljene carine na uvoz kineskog čelika i aliminijuma u SAD. Uz to, kineski ambasador u SAD-u je izjavio da Kina razmatra sve opcije odgovora na uvođenje carina, što uključuje i mogućnost smanjenja kupovine američkih državnih obveznica. Sve to ojačalo je strahovanja ulagača od trgovinskog rata, koji bi mogao nepovoljno uticati na globalnu ekonomiju.

Među najvećim gubitnicima prošle sedmice je bio tehnološki sektor, a pod najvećim pritiskom deonice Facebook-a. Tržišna vrednost Facebook-a pala je gotovo 60 milijardi dolara od kada se saznalo da je konsultantska kompanija Cambridge Analytica, koja je radila na izbornoj kampanji predsednika Trumpa, dobila pristup podacima 50 miliona korisnika Facebook-a, bez njihovog pristanka.

