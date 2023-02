Pametni gradovi, prof. Dejan Drajić, Elektrotehnički fakultet Beograd | BIZIT2022

Vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Dejan Drajić se obratio skupu predavanjem na temu koja je mnogima veoma interesantna, a i široj javnosti postaje sve zanimljivija i koja je jedna od glavnih tema ovogodišnjeg BIZIT-a: Pametni gradovi.

Govorio je o ubrzanom rastu gradova, u kojima živi preko 50% svetske populacije koja sada broji 8 milijardi ljudi, te očekivanjima da će se broj stanovnika u urbanim sredinama duplirati do 2050. Takođe će se povećati i broj automobila na putevima, sa 1,2 milijarde 2015. godine na 2 milijarde do 2050. Sa novih 7500 stanovnika na sat, pokrivanjem 3% Zemljine površine, 75% potrošnje ukupne svetske energije i 80% emisije CO2, te očekivanim procentom stanovnika planete od 70%, jasno je da gradovi moraju ozbiljno da porade na svojoj infrastrukturi i načinu funkcionisanja.

„Šta je to pametan grad? On pre svega treba da ima instrumente koji mogu da rade pametna merenja, treba da ima sisteme za upravljanje zgradama, infrastrukturne senzore, senzore za praćenje saobraćaja i javne sigurnosne sisteme. Potom treba da bude povezan, s mrežnim okruženjem koje se oslanja na optiku i bežične mreže, te umreženim senzorima. Na kraju, on mora biti inteligentan, odnosno sposoban da obradi ogromnu količinu podataka i dobije vrednost iz njih, da vrši obradu i analizu u realnom vremenu, te da postoji uniforman i bezbedan pristup tim podacima kako bi to dovelo do korisnih odluka za svakodnevni život pametnih gradova“.

