Panasonic Lumix S5 – Kome treba ogledalo

Prva asocijacija kada se pominje ozbiljna fotografska oprema svakako je DSLR, međutim konstantan razvoj tehnologije „mirrorless” kamera doveo je do toga da je svi vodeći proizvođači maksimalno forsiraju, pa zbog toga na tržištu ima modela koji su veoma blizu onome što nudi DSLR.

Prve generacije Panasonic full frame kamera bile su direktnije usmerene ka specifičnim potrebama veoma zahtevnih korisnika, ali sada su u ponudi modeli koji ciljaju mnogo širu publiku. I to publiku koja ne podrazumeva samo ljubitelje fotografije već i videografije. Lumix S5 je 24 MP full frame mirrorles kamera koja koristi isti foto-senzor kao znatno skuplji model S1, ali u manjem i pristupačnijem pakovanju. Iako poseduje full frame senzor, S5 je manjih dimenzija nego veoma popularni GH5, koji je i pravljen da bude što manji. Lumix S5 ima veoma funkcionalan i ergonomičan dizajn.

Rukohvat omogućava lako i sigurno držanje aparata u ruci, a sve komande su uglavnom na očekivanom mestu. Sa zadnje strane se nalazi standardni set kontrolora, pa će se svako ko je koristio uređaj ove kategorije lako snaći. Tu je i 3“ LCD ekran koji je najkorisniji za snimanje video-materijala. Tip ekrana je isti kao i kod modela Panasonic G100, ali je podešavanje nešto drugačije. Ovaj ekran se odlikuje velikim nivoom osvetljenja, ali je to kod Lumix S5 modela malo smanjeno u korist preciznijeg prikaza boja, što je kompromis koji će većini odgovarati. Manji view finder koristi 2,36 MP OLED panel (logično nešto manje rezolucije nego kod S1 serije), a može se podesiti na osvežavanje od 60 ili 120 Hz, uz ekstremno mali lag prikaza slike. S leve strane nalazi se set standardnih audio-priključaka, plus mHDMI i USB-C port za napajanje.

Lumix S5 dolazi sa 20-60 mm sočivom koje se lepo uklapa u ostatak kamere, i kada su dizajn i dimenzije u pitanju. Ovo sočivo obuhvata širok spektar i odličan je početni izbor. Ukoliko se s vremenom pojavi potreba za dodatnim sočivom, na raspolaganju ima mnogo izbora koji koriste „L” sistem montaže, posebno zbog činjenice da je Panasonic u partnerstvu sa čuvenim proizvođačima sočiva Sigma i Leica. Pošto su „L” sočiva uglavnom povelika, te dodatne opcije odudaraće od kompaktnih dimenzija Lumix-a S5, a balans celog aparata biće narušen. Naravno, za većinu ovo nije toliko bitno, ali nije loše imati u vidu.

Pored veličine kao parametra, Panasonic je kod Lumix-a S5 integrisao novi DFD autofokus sistem, kao i nove foto i video režime, koji treba da podignu kvaliteta fotografija i videa na viši nivo. Snimanje videa se može raditi u 4K rezoluciji sa 30 slika u sekundi u full-frame režimu, odnosno u 4K i 60 frejmova u Super35režimu koji koristi nešto manji deo senzora (1 : 1 piksel region, što daje 1,56 crop). Lumix S5 poseduje dual gain senzor, što povećava dinamički opseg pri nižim ISO vrednostima, odnosno smanjuje stvaranje artefakta pri višim ISO vrednostima. Paleta boja je 10-bitna (4 : 2 : 2) i tada se koristi HVEC kodek, dok se u 8-bitnom (4 : 2 : 0) modu koristi H.264 kodek. Razlika između dva kodeka je u nivou CPU snage koja je neophodna za kasnije editovanje video-materijala, gde je HVEC mnogo zahtevniji od H.264. Dodatna pogodnost 10-bitnog režima je mogućnost snimanja HLG, VLOG i Vgamut parametara, što daje dodatne mogućnosti za podešavanje boja u montaži. Finalna napredna video-funkcija je „S&Q”, koja omogućava varijabilni frame rate u rasponu od čak 180 do 24. Ove opcije izdižu Lumix S5 iznad konkurencije u svojoj klasi, čime se na još jedan način ispunjava Panasonic-ova tradicija kada je u pitanje snimanje videa.

Uređaj ima dva slota za memorijske kartice, jedan s podrškom za UHS-II i jedan za UHS-I kartice. Oni koji snimaju video-materijal neće imati problema, jer su obe kartice dovoljno brze da snimaju u najvećoj rezoluciji i s najvećim bitrate-om. Pored toga, kartice se mogu menjati „naživo”, u toku snimanja, pa nema ograničenja po pitanju dužine snimljenog video-materijala. Za one koji snimaju fotografije, i to u RAW formatu, drugi sporiji SD slot može predstavljati usko grlo. Ipak, jedna od jačih strana Lumix-a S5 jeste odlična jpeg kompresija. Slike u ovom formatu zadržavaju veliku količinu detalja s minimum artefakta koji po definiciji proizvodi kompresija, pa su performanse impresivne.

Dodatna odlična mogućnost je HiResrežim, koji je dostupan i na skupljem S1 modelu. U ovom modu, Lumix S5 na poseban način upotrebljava foto-senzor, tako što pravi osam slika koje kombinuje u jednu veliku 96 MP rezolucije. Odlična jpeg kompresija funkcioniše i u ovom režimu, čime se, pored još veće količine detalja, dobija na uštedi u prostoru na SD kartici, kao i na brzini rada. Rezultat se najbolje vidi kada se prave fotografije pejzaža, gde se dodatni nivo detalja lepo primećuje. I kada se hvata neki objekat u pokretu, rezultat je tek za nijansu slabiji pa se može reći da je od svih HiRes sistema na tržištu, Panasonic-ov jedan od najboljih.

Panasonic je želeo da unapredi autofokus kod Lumix-a S5, što je urađeno Defocus AF sistemom. On funkcioniše preko algoritma koji uzima u obzir dve slike koje su napravljene fan fokus, preračunava potrebnu poziciju sočiva i radi fino podešavanje kroz detekciju kontrasta. Kod drugih proizvođača postoje još sofisticiraniji AF sistemi, ali Panasonic nastavlja da unapređuje Defocus rešenje. Jedan od novih elemenata sistema jesu dodatni algoritmi za detekciju lica, očiju i glave, pa to omogućava preciznije praćenje i fokusiranje subjekta. Generalne performanse celog AF sistema su veoma dobre, pa su retke situacije u kojima se Lumix S5 muči da napravi odgovarajući fokus. Postoji i opcija za dodatno podešavanja AF osetljivosti i brzine detekcije (dve posebne opcije su za video-mod), pa se preko njih AF može popraviti u specifičnim situacijama kada korisnik proceni da je to neophodno. U video-režimu, AF je bolji nego kod prethodnih Panasonic-ovih modela, ali je i dalje za nijansu slabijih performansi u zahtevnim situacijama brzih dešavanja.

Panasonic je Lumix S5 modelom napravio pozitivne korake u ukupnim performansama ove kategorije kamera. Autofokus je primetno bolji nego ranije, pa iako ima još prostora za poboljšanje, ukupan utisak je veoma pozitivan. Kvalitet slika je odličan pa je Lumix S5 bez problema na nivou najboljih kamera u klasi, bez obzira na to da li se radi o RAW ili jpeg formatu. Možda su performanse u jpeg modu još impresivnije u odnosu na druge modele, a tu je i izvanredan HiRes režim. Sa svim funkcijama koje ima, Lumix S5 se može lako preporučiti svima koji traže kompletnu foto/video kameru u ovoj cenovnoj klasi.

