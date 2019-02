Panasonic najavio nove fotoaparate za entuzijaste

Panasonic je predstavio dva nova fotoaparata, namenjene ambicioznijim korisnicima koji žele da prave jedinstvene snimke. Oba uređaja stižu sa naprednim mogućnostima i opcijama, kao i vrhunskim tehnologijama koje pomažu da se naprave još bolji i kvalitetniji snimci.

Panasonic FZ1000 II

Potpuno novi FZ1000 II je fotoaparat za svaku priliku. Zahvaljujući velikom 1-inčnom senzoru i LEICA sertifikovanom objektivu sa 16x optičkim zumom, to je savršen fotoaparat koji premošćava klase za foto entuzijaste. Snimanje fotografija visokog kvaliteta u raznoraznim uslovima jednostavno je zahvaljujući naprednoj specifikaciji koja je osmišljena tako da vam pomogne da napravite najbolji snimak. Kada je brzina od ključnog značaja, FZ1000 II vam čuva leđa, dok vam 4K Photo i Video daju dodatnu fleksibilnost. Za kompoziciju kadrova iskoristite bilo zadnji ekran slobodnog ugla ili tražilo sa prikazom uživo (LVF – Live View Finder) visoke rezolucije.

Ključne karakteristike

FZ1000 II je opremljen svim najboljim specifikacijama koje su vam potrebne da biste lakše napravili snimak.

U srcu fotoaparata nalazi se veliki 1-inčni CMOS senzor visoke osetljivosti rezolucije 20,1 megapiksela, kojeg odlikuje visok odnos signala i šuma – drugim rečima, on je savršen izbor za beleženje jasnih snimaka, čak i u uslovima slabog svetla. LEICA Objektiv sa 16x optičkim zumom daje vam ekvivalent 35-milimetarskog fotoaparata od 25-400 mm, što ga čini savršenim za sve situacije, od pejzažne fotografije do udaljenih subjekata. Nova funkcija Zoom Compose Assist osigurava da ne izgubite subjekta kada on iznenada napusti kadar. Na raspolaganju stoji opseg otvora blende od f/2.8-4.0 za pravljenje predivno zamućenih pozadina, dok je novi minimalni otvor blende od f/11 koristan za izuzetno detaljne snimke pejzaža. Dodatne specifikacije uključuju sledeće:

Hibridni O.I.S.+ (Optical Image Stabilizer – optička stabilizacija slike) u pet osa za kompenzaciju podrhtavanja ruku radi dobijanja snimaka bez zamućenja pri svakoj žižnoj daljini.

Foto stilovi za kreativne, uključujući novi L.Monochrome D režim za unapređene monohromatske snimke.

Bluetooth Low Energy (4.2) i Wi-Fi mogućnost povezivanja (IEEE802.11b/g/n) za trenutačno deljenje pomoću aplikacije Panasonic Image App

Baterija dugog trajanja sa napajanjem iz strujne mreže ili USB Power Charging u pokretu.

Zabeležite svaki trenutak aparatom LUMIX FZ1000 II

Brz rad i „Light Speed“ automatski fokus

Rafalno snimanje visoke brzine

4K Photo i video za beleženje najbržih pokreta.

Da bi se upotpunio senzor visoke osetljivosti, FZ1000 II opremljen je brzim vremenom pokretanja i ultrabrzim automatskim fokusom od oko 0,09 sekundi. Brzina rafalnog snimanja od 12 slika u sekundi (AFS), plus izuzetno brzi (elektronski) zatvarač koji postiže 1/16000 sekundi zaokružuju ovaj paket.

LUMIX-ove čuvene 4K Photo mogućnosti pomažu vam da uhvatite snimak u teškim situacijama. Prolazni trenuci mogu da se zabeleže u zapanjujućih 30 slika u sekundi, što vam daje mogućnost da kasnije izaberete najbolji kadar. Nova funkcija Auto Marking (automatsko obeležavanje) pomaže vam da brzo i jednostavno pronađete pravi snimak. Ostale uzbudljive 4K Photo funkcije obuhvataju Post Focus (naknadni fokus), Focus Stacking (slaganje fokusa) i mogućnost kombinovanja nekoliko snimaka radi zabavnog „stromotion“ efekta. Video entuzijasti snimaju zapanjujuće gladak QFHD video visoke rezolucije od 3840×2160 piksela pri 30/25/24p.

Savršen dizajn

Ergonomija modela FZ1000 II dizajnirana je tako da dobijete ugodno iskustvo snimanja. OLED tražilo sa prikazom uživo visoke brzine i visoke preciznosti dijagonale 0,39 inča ima rezoluciju od 2.360k tačaka i uvećanje od 0,74x. Rastojanje oka od 20 mm omogućava visoku preglednost – čak i za fotografe koji nose naočare. Istovremeno, 3,0-inčni zadnji monitor slobodnog ugla sa 1.250k tačaka ima kontrolu dodirom i može da se rotira 180 stepeni bočno i 270 stepeni gore i dole radi snimanja iz svakog mogućeg ugla. Intuitivne kontrole, uključujući prednji/zadnji sistem dvostrukih točkića i ukupno 13 funkcijskih tastera stavlja sve što vam je potrebno nadohvat prstiju.

Panasonic TravelZoom TZ95

Snimite subjekte blizu, daleko i između pomoću najnovijeg dodatka Panasonic-ovoj popularnoj TZ « Travel Zoom » seriji. Zahvaljujući LEICA DC VARIO-ELMAR 30x zum objektivu, ovaj svestrani fotoaparat koji staje u džep idealan je saputnik. Pomoću senzora visoke rezolucije sa 20,3 megapiksela, funkcija 4K Photo i Video, snimanja u režimu brzog okidanja i niza drugih fantastičnih funkcija, TZ95 pomaže vam da se setite svih neverovatnih trenutaka u životu. Zadnji monitor promenljivog nagiba i potpuno novi LVF (Live View Finder – tražilo sa prikazom uživo) visoke rezolucije takođe čine pravljenje snimka koji želite lakšim nego ikad do sad i to svaki put.

Ključne karakteristike

Lumix TZ95 opremljen je sa nekoliko naprednih funkcija koje su sve namenjene da vam pomognu da napravite najbolji snimak. LEICA Objektiv od 24 mm (ekvivalentno) ultraširokog ugla idealan je za fotografiju pejzaža, ali zahvaljujući 30x zumu, moći ćete da dobacite čak do 720 mm (ekvivalentno). Power O.I.S (Optical Image Stabilizer – optička stabilizacija slike) čini vaše snimke oštrim tako što kompenzuje podrhtavanje ruku čak i kada se snima na dugim žižnim daljinama. Funkcija Zoom Compose Assist (asistencije kompozicije pri zumu) pomaže da pratite subjekte tako što brzo odzumira – što je zgodno kada oni izađu iz kadra.

Da bi držao korak sa najbržim subjektima, TZ95 ima brzine rafalnog okidanja od 10 slika u sekundi (AFS) i prati subjekta pri brzini od 5 slika u sekundi (AFC).

Dodatne specifikacije uključuju sledeće:

1/2.3-inčni CMOS senzor rezolucije 20,3 megapiksela

Automatski fokus ultra visoke brzine od oko 0,1 sekundi

Snimanje u RAW formatu i ručne kontrole za napredne korisnike, plus potpuno automatski režimi za početnike.

0-inčni ekran osetljiv na dodir promenljivog ugla

Tražilo visoke rezolucije sa prikazom uživo

4K Photo za beleženje svakog trenutka sa lakoćom

Korišćenjem 0,21-inčnog tražila sa prikazom uživo (Live View Finder – LVF) koje je ekvivalentno 2.330k tačaka ili velikog 3,0-inčnog statičnog monitora sa 1040k tačaka sa kontrolom dodirom, svaki snimak je jednostavno kadrirati, čak i u svetlim, sunčanim uslovima. Monitor se naginje nagore do 180 stepeni – savršeno za selfije. Koristite 22 opcije digitalnog filtera, koje takođe mogu da se primene na panoramske slike kako bi upotpunile vašu kreativnost. Pomoću funkcije 4K Photo, nikada nije bilo jednostavnije zabeležiti trenutak. Korišćenjem ove uzbudljive tehnologije, možete da snimite prolazne trenutke pri 30 slika u sekundi, a kasnije da izvučete najbolji snimak kao JPEG rezolucije 8 megapiksela.

Nova funkcija Auto Marking (automatsko obeležavanje) izbor najboljeg kadra čini brzom i jednostavnom odlukom, dok vam zabavne funkcije poput Sequence Composition (kompozicija sekvence) omogućavaju da kombinujete nekoliko slika u isti snimak kako biste dobili uvrnuti „stromotion“ efekat. Čak i selfiji mogu da se unaprede pomoću funkcije 4K Photo – koja brine da se svi na grupnoj fotografiji smeju ili bira najbolji snimak sa pozadinom u pokretu.

Ugrađena Bluetooth i Wi-Fi mogućnost povezivanja znači da je deljenje vaših iskustava sa porodicom i prijateljima jednostavno. Pomoću tehnologije BLE (Bluetooth Low Energy), vaše slike mogu automatski da se prenesu na pametan telefon ili tablet kako bi bile spremne za otpremanje na sajtove društvenih mreža. GPS obeležavanje takođe brine o tome da nikada ne zaboravite te posebne lokacije sa putovanja. Dodatno, kada je TZ95 povezan sa vašim pametnim telefonom ili tabletom, možete da daljinski da snimate – što je savršeno za grupne selfije i snimke sa odmora.

Dugo trajanje baterije od oko 380 snimaka po jednom punjenju obezbeđuje vam napajanje koje vam je potrebno kada ste u pokretu. Ako vam ponestane napajanja, dostupno vam je USB punjenje kako bi vam dalo dopunu energije bez obzira gde se nalazite.

Podelite s prijateljima

Tweet