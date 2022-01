Hisense 75U8GQ – Džin na stolu

Hisense 75U9GQ impresionira ne samo ogromnim dimenzijama, nego i karakteristikama ekrana. MicroLED tehnologija ga je približila vodećim OLED televizorima, po ceni koja će znatno više prijati zahtevnim kupcima.

Razvoj LCD panela se već godinama, otkako su 4K televizori došli u sve prodavnice, svodi na „poteru za OLED‑om“. Svaka nova tehnologija koja je debitovala na 4K televizorima imala je za cilj da kvalitet slike što je više moguće približi onome što nude OLED paneli. Imao se utisak da su se ideje iscrpele, te da su OLED modeli postali dostupniji, a da su im se noviteti kao što je QD‑OLED približili po kvalitetu.

Hisense već izvesno vreme radi na nekim novim stvarima. Prošle godine su predstavili prvi televizor sa Dual Cell tehnologijom, a nedavno se tržištu pojavila unapređena Dual Cell varijanta ugrađena u novi U9DG. Dok čekamo na njega, Hisense nam na test šalje najnoviji „standardni“ model sa oznakom U9GQ. Reč standardni smo stavili pod znake navoda zato što je ovaj model dosta preko standardnog, jer koristi još jednu novu tehnologiju pod nazivom MicroLED.

Šta donosi MicroLED

Sa 75 inča dijagonalom, očekivano da je TV izuzetno težak (nešto preko 50 kilograma), pa instalacija i postavljanje na željeno mesto predstavlja pristojnu rekreaciju. Odlično je što U9GQ dolazi sa već instaliranim postoljem, pa se „rekreacija“ odnosi na prosto postavljanje televizora na željeno mesto. Kada se montaža završi, pogled na televizor ostavlja impozantan utisak, što je sa obzirom na dimenzije i očekivano. Dizajn je moderan: 75U9GQ sa tamnim okvirom izgleda brušenog aluminijuma i na ovaj način iskazuje masivnost. Okvir ekrana je dosta tanak što još jednom potvrđuje robusnost kućišta, posebno kada je u pitanju ekran dijagonale 75“.

Hisense već duže vreme koristi ULED panele koji se po karakteristikama poklapaju sa onim što nudi QLED. Tokom ove godine, MicroLED tehnologija je postala hit pa svi vodeći proizvođači u vrhu svoje ponude imaju televizore sa ovom tehnologijom. MicroLED podrazumeva smanjivanje LED modula koji obezbeđuju pozadinsko osvetljenje. LCD pikseli ne mogu sami sebe da osvetle, pa je uvek neophodan pozadinski izvor svetlosti koji onda stvara određeni nivo osvetljenosti i boje. Po zvaničnim specifikacijama, da bi se dioda mogla kvalifikovati kao „mini“, ne sme biti veća od 0,2 milimetra. Što su diode manje, to znači da ih može biti više u ulozi pozadinskog osvetljenja, a što ih više ima to omogućava precizniju kontrolu.

Preciznija kontrola svake posebne diode ili grupe dioda omogućava stvaranje većeg broja posebnih dimming zona kod kojih se može regulisati nivo pozadinskog osvetljenja. Tako je Hisense kod 75U9GQ implementirao sistem pozadinskog osvetljenja koji sadrži više od 10.000 dioda, koje su organizovane u čak 1280 nezavisnih dimming zona. Do nedavno, jači modeli su imali po stotinak dimming zona, a sa MicroLED tehnologijom ih imamo preko hiljadu. To je broj koji omogućava značajno veću preciznost kontrole pozadinskog osvetljenja, što automatski znači približavanje ka OLED karakteristikama. U9DQ sa Dual Cell tehnologijom bi trebalo da je veoma blizu OLED‑u sa preko 2 miliona dimming zona, ali i 1280 koje ima 75U9GQ deluju sasvim dovoljno.

Dimming zone na delu

Rezultat je nominalni statički kontrast od 1200:1, dok u HDR režimu on može ići i do 9000:1 u zavisnosti od situacije. Pozadinsko osvetljenje kroz local dimming radi na 960 Hz, što omogućava da korekcije prikaza budu toliko brze da ih oko ne primećuje. Pregled specifičnog OLED 4K materijala pokazuje koliko ove dimming zone dobro rade, uz stvarno mali bloom efekat, posebno sa obzirom na maksimalno moguće osvetljenje. Upravo ovo je i udarna karakteristika MicroLED ekrana na 75U9GQ, jer nivo može dostići i 3000 nita u određenim HDR scenarijama.

Ovako visoko maksimalno osvetljenje čini da prikaz na 75U9GQ bude izuzetno dinamičan i omogućava fantastični HDR ugođaj. Svi aktuelni standardni su podržani, dakle HDR10, HLG, HDR10+ i Dolby Vision, pa svaki HDR sadržaj na 75U9GQ izgleda baš onako kako je kreator istog i planirao. Adekvatna upotreba svih raspoloživih tehnologija uvek zavisi od načina na koji se obrađuje slike, od mogućnosti samo procesora i softvera koji pokreće. 75U9GQ poseduje 8bit+2FRC paletu, što Hi‑View 4K procesor maksimalno koristi. Tu je NovaTek NT72671D SoC s dva Cortex A73 i dva Cortex A52 jezgra, uz Mali G51 grafički procesor.

Kada su boje u pitanju, pokriveno je preko 97% DCI P3 spektra i 78% REC2020 spektra, što je podatak koji i potvrđuje kvalitet prikaza koji vidimo. Uniformnost panela je takođe dobra, što je stvar koji više koristi nama za proveru tehnoloških detalja nego što se može primetiti u realnoj upotrebi, ali je ipak lepo videti da je to na korektnom nivou. Veoma je korisno što televizor već dolazi sa jako dobrom kalibracijom boja, balansom bele i preciznošću prikaza, pa nije potrebno dodatno podešavanje. Eventualno ćete podesiti režim slike (standardne Hisense VIDAA opcije) i nivo motion kompenzacije, pa uživanje može da počne.

Hisense je kod 75U9GQ implementirao sistem pozadinskog osvetljenja koji sadrži više od 10.000 dioda, koje su organizovane u čak 1280 nezavisnih dimming zona

Operativni sistem je VIDAA 5.0. Nova verzija donosi nekoliko novih opcija i, generalnom fluidniji rad. Jedna od korisnijih opcija je aktiviranje game režima koji smanjuje ulazni lag ispod 10 ms. Iako ovaj monitor nije predviđen baš za igre, veoma lepo može da se koristi i u ove svrhe. Dimming funkcije rade i ovom režimu, što nije uvek slučaj kod televizora. Šteta što se za igranje ne može koristiti osvežavanje ekrana od 120 Hz, jer svi HDMI ulazi koje 75U9GQ poseduje su 60 Hz. Osvežavanje od 120 Hz omogućava još efikasnije procesiranje slike, uključujući algoritam za kompenzaciju pokreta, pa je uvek lepo koristiti maksimalno osvežavanje ekrana kada je to moguće.

Ekran koji blista

Od modela na vrhu Hisense ponude očekuje se dobra audio komponenta. 75U9GQ poseduje kompleksan audio sistem od osam zvučnika, ukupne snage 37 W. Oni su raspoređeni tako da Dolby Atmos i DTS‑X pruže adekvatno pozicioniranje. Dva mala subwoofer‑a doprinose ponoći zvuka. Subjektivno, zvuk je dobar ali uvek bi moglo i bolje – dodatni soundbar nije potreban većini korisnika, ali će oni kojima je više stalo do audio doživljaja morati da investiraju u poseban sistem.

Modelom 75U9GQ Hisense podiže letvicu na još viši nivo. Zahvaljujući karakteristikama koje ima, 75U9GQ je pogodan za primenu u situacijama kada je ambijentalno osvetljenje jače. Naravno, i u svim ostalim uslovima 75U9GQ blista, zahvaljujući impresivnom snagom pozadinskog osvetljenja. Cena ovakvog televizora ne može da bude niska, ali za one koji žele ovako veliki ekran cena ne bi smela da predstavlja problem. Jedina „mana“ 75“ ekrana je „samo“ 4K rezolucija, jer je gustina piksela po inču koja je manja od, na primer kada se gleda u 34“ monitor sa 1080p rezolucijom. Naravno, Hisense i za to ima rešenje, jer postoji model 75U9 sa 8K rezolucijom. Stići će i on na naš sto…

Korisna adresa: rs.hisense.com

