Panic prodao više od 50,000 Playdate-ova

Prošlo je godinu dana otkako je Panic počeo da isporučuje Playdate, svoju šarmantnu ručnu konzolu. Da bi obeležila ovu priliku, kompanija je otkrila koliko su jedinica igrači do sada kupili. Panic kaže da je do sada prodao 53.142 Playdate-a. To je više od dva i po puta više od broja jedinica koje je kompanija u početku očekivala da će proizvesti.

Prodaja napreduje odlično

Kada je Panic sredinom 2021. otvorio prednarudžbine, nije bilo sigurno da li će prodati prvu seriju od 20.000 konzola razumnim tempom. Nestrpljivi kupci su sve to pokupovali u roku od 20 minuta.

Iako je očigledno da postoji potražnja za konzolom, put do igranja nije bio jednostavan. Panic je naišao na „kritičan“ problem sa baterijom tokom proizvodnje prve serije, što je dovelo do promene dobavljača i odlaganja lansiranja konzole sa kraja 2021. na 2022. godinu.

Ne samo da je nedostatak delova usporio isporuke, već su i troškovi proizvodnje primorali Panic da poveća cenu Playdate-a za 20 dolara, na 199 dolara ranije tokom ovog meseca. Panic je isporučio više od 27.000 Playdate-a i očekuje da će ispuniti sve prednarudžbine do kraja 2023. godine. Nakon toga, u kompaniji se nadaju da će moći da prodaju Playdate regularno u prodavnicama bez kašnjenja, kao i da će početi prodaja uređaja Playdate Stereo Dock.

