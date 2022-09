Pankeri, majmuni i goblini – hi lansira prvu NFT prilagodljivu karticu

hi – kripto & fiat finansijska super aplikacija, najavila je lansiranje prve debitne kartice na svetu sa prilagodljivim NFT avatarom, u saradnji sa kompanijom Mastercard. Korisnici kartica koji ispunjavaju uslove moći će da personalizuju izgled svoje kartice koristeći NFT koji poseduju i moći će da koriste tu karticu na više od 90 miliona lokacija širom sveta, svuda gde je Mastercard prihvaćen.

„Ne samo da NFT kartice izgledaju neverovatno, već su i odličan način da ljudi pokažu kojoj onlajn zajednici pripadaju, ali u stvarnom svetu“, izjavio je Šon Rejč, koosnivač kompanije hi. „Fleksibilnost trošenja fiat valuta, stejblkoina ili drugih kriptovaluta, u kombinaciji s atraktivnim finansijskim i lifestyle nagradama, su razlozi zašto verujemo da naša kartica unosi revoluciju na tržištu.”

„Kako interesovanje potrošača za kriptovalute i NFT nastavlja da raste, posvećeni smo tome da ih učinimo dostupnim kao izbor plaćanja za zajednice koje žele da ih koriste. Ponosni smo što radimo sa hi aplikacijom kako bismo i dalje bili pokretači inovacija na tržištu i omogućili ove prilagodljive kartice, a sve uz sigurnost i bezbednost koju očekujete od kompanije Mastercard.” dodao je Kristijan Rau, stariji potpredsednik za kripto i fintech razvoj u kompaniji Mastercard.

hi debitna kartica je dostupna u šest varijanti sa nizom pogodnosti, u zavisnosti od nivoa članstva u hi. Članstvo se ostvaruje ulaganjem hi tokena HI (HI) i počinje sa iznosom koji je ekvivalentan iznosu nešto manjem od 10 evra, a pogodnosti koje se mogu ostvariti su:

Kod bilo kojeg Mastercard trgovca širom sveta možete koristiti fiat, stejblkoinse i druge kriptovalute

1-10% povrata na potrošeni iznos

Popust na 1-20 digitalnih pretplata

Trenutno prebacivanje sredstava na svoju karticu putem SEPA ili FPS-a u eurima ili funtama koristeći lični hi IBAN

IBAN Garantovano najbolje cene i druge pogodnosti u partnerskim hotelima sa 5 zvezdica širom sveta

NFT prilagođavanje za Gold članove i članove višeg ranga omogućavajući personalizaciju lica kartice sa verificiranim NFT avatarom koji posjedujete, pod uslovom da ispunjava Mastercard standarde dizajna kartice.

Pogledajte ovaj video da saznate više:

Ceo video možete pogledati i na ovom linku.

Prijavite se za Fiat & Kripto debitnu karticu

Preuzmite aplikaciju hi i odaberite nivo članstva kako biste aplicirali za debitnu karticu. hi ima šest nivoa kartica: Basic, Black, Silver, Gold, Platinum i Diamond i pri tom vam nudi niz finansijskih i lifestyle pogodnosti.

hi debitna kartica će u početku biti dostupna hi članovima u 25+ zemalja Evropskog ekonomskog prostora (EEA), kao i u Velikoj Britaniji. hi Gold članovi i članovi višeg ranga će imati pravo na prilagođavanje NFT avatara, koji će podržavati ograničeni raspon NFT kolekcija uključujući CryptoPunks, Moonbirds, Gobline, Bored Apes i Azukis. NFT vlasnici će morati potvrditi da poseduju NFT kako bi aplicirali za prilagođavanje kartice. hi debitne kartice će izdavati Moorwand.

Prijavite se za hi koristeći kod hi.com/mastercard i jedna nasumično odabrana osoba će osvojiti hi Gold Članstvo sa 100.000 HI tokena.

Posetite https://hi.com/ za više informacija.

O aplikaciji hi

hi gradi najprikladniju i najfunkcionalniju aplikaciju na svetu za kripto i fiat valute. Kombinujući funkcionalnost kripto berze sa platformom za digitalno bankarstvo sledeće generacije, hi pruža članovima sveobuhvatnu uslugu kada je u pitanju štednja, investicije, plaćanja i pogodnosti vezane za stil življenja. Skoro 3,5 miliona ljudi sa 190+ tržišta se prijavilo za hi, a aplikacija hi je preuzeta preko 2 miliona puta. Pridružite se aplikaciji hi na Telegramu, Twitteru, Instagramu, LinkedInu ili na našoj web stranici – hi.com.

hi je sertificiran prema standardima sigurnosti podataka industrije platnih kartica (PCI DSS).

Download iOS App

Download Android App

Read hi Whitepaper 2.0

Podelite s prijateljima

Tweet