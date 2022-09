Apple Pay Later se navodno suočava sa „tehničkim i inženjerskim“ problemima

Apple Pay Later se suočava sa nekim „značajnim“ zastojima koji bi mogli da odlože njegovo lansiranje do sledeće godine, prema izveštaju Bloomberg-ovog Mark Gurmana. Funkcija je Apple-ova verzija usluge „Kupi sada, plati kasnije“ (BNPL), koja vam omogućava da izvršite plaćanje preko Apple Pay-a, a zatim ga vratite u četiri rate bez kamate.

Apple je rekao da će njegova funkcija Pay Later stići sa iOS 16 kada je prvi put najavio program na WWDC -u u junu. Ali sada kada je iOS 16 izašao, Apple Pay Later se nije pojavio, a sitni otisak na Apple-ovoj iOS 16 stranici nejasno kaže da „dolazi u budućem ažuriranju“. Kako Gurman ističe, Apple Pay Later je jedina neobjavljena funkcija iOS 16 na stranici koja ne uključuje vremenski okvir kada bismo mogli očekivati njegovo uvođenje. Druge funkcije, kao što su deljenje ključeva i Siri prečice bez podešavanja, navedene su kao „dolaze kasnije ove godine“.

Gurman veruje da „Apple nije potpuno siguran kada će Apple Pay Later biti spreman za lansiranje“ i predviđa da to možda nećemo ni videti do objavljivanja iOS 16.4 u proleće 2023.

Nije jasno koji su izazovi u pitanju, ali njegovo uvođenje znači da će Apple morati da preuzme nove finansijske odgovornosti. U junu, izveštaji Bloomberga i CNBC-a ukazali su na to da će podružnica kompanije, Apple Financing LLC, baviti pozajmljivanjem za Apple Pay Later dok će ostati odvojena od Appleovog glavnog poslovanja. Apple trenutno ima partnerstvo sa Goldman Sachs-om kako bi izvršio proveru kreditne sposobnosti i pozajmljivanje za Apple Card, kreditnu karticu kompanije Mastercard, ali donosi ove usluge u kuću za Apple Pay Later.

Vladini regulatori počinju da obraćaju veću pažnju na BNPL usluge, kao što su Klarna, Affirm i Afterpay, jer bi one potencijalno mogle predstavljati rizik za klijente. Istraživanja pokazuju da se klijenti BNPL-a bore da izvrše svoja plaćanja i veća je verovatnoća da će prekoračiti u poređenju sa ljudima koji ne koriste uslugu. Kada Apple Pay Later bude predstavljen, ima potencijal da dosegne još više korisnika od drugih BNPL usluga, jer će ova funkcija biti ugrađena direktno u iPhone.

Izvor: TheVerge

