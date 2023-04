Pariz glasao za zabranu iznajmljivanja električnih trotineta

Broj glasača je bio nizak ali je 89 odsto ljudi je glasalo za zabranu.

Zabrana neće uticati na električna vozila u privatnom vlasništvu

Stanovnici Pariza zadali su udarac kompanijama za iznajmljivanje električnih trotineta Lime, Tier i Dott. Građani su glasali odlučno i sa 89 odsto glasova zabranili električne trotinete na ulicama. Francuska prestonica će verovatno postati drugi evropski grad posle Barselone koji će zabraniti te uređaje. Gradonačelnica Anne Hidalgo obećala da će poštovati referendum. Zabrana neće uticati na e-bicikle ili skutere u privatnom vlasništvu.

Nakon neurednog lansiranja 2018. godine, Pariz je uveo stroga pravila i smanjio broj kompanija za iznajmljivanje sa oko 20 na samo tri. Usledio je niz nesreća, uključujući smrtne slučajeve 2021. godine. To je podstaklo grad da uvede nova pravila kao što je ograničenje brzine od 10 km/h u određenim zonama i kazne za nekorišćenje namenskog parkinga. Međutim, stanovnici su nastavili da se žale. Uređaji su razbacani po gradskim trotoarima.

Samo osam odsto stanovnika grada je glasalo. „Ovde u dvostrukom redu, većina od 50+ i roditelji sa malom decom“, tvitovala je novinarka Agnes Poirier. „Nesposoban da reguliše njihovu upotrebu, grad Pariz samo prepušta svojim stanovnicima opciju sve ili ništa“.

Ekološka inicijativa?

Neki će možda pozdraviti ovaj potez. Međutim, to je suprotno sa inicijativama gradonačelnice da Pariz bude manje zagađen i manje zavistan od automobila. Kao deo obećanja da će do 2050.godine biti neutralan po pitanju ugljenika, grad je obećao da će postepeno ukinuti vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem do 2030. godine. Takođe, tu su i obećanja da će posaditi do 170.000 stabala, instalirati električne punjače za EV i promovisati e-mobilnost, uključujući električne bicikle i električne trotinete.

Uočeno je da trotineti uglavnom zamenjuju pešačenje ili javni prevoz, a ne automobile ili taksi vozila, tako da nisu postigli cilj smanjenja upotrebe vozila. „Iskreno, nije baš ekološki oštećuju se i ljudi ih ostavljaju bilo gde“, rekla je gradonačelnica još u januaru. Ona je dodala da se ona lično zalaže za zabranu. „Ne možemo da ih zadržimo u javnim prostorima i oni stvaraju probleme bezbednosti na putevima, posebno starijim osobama i osobama sa invaliditetom.

