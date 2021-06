PC Press istražuje: Povratak u kancelarije

Najgore je prošlo – zahvaljujući vakcinama, pandemiji COVID‑19 se, makar u razvijenim zemljama, vidi kraj. Epidemija je promenila mnogo toga i ostaje da vidimo hoće li ona imati dugoročniji uticaj na način kako živimo i poslujemo. Već preko godinu dana mnogo ljudi radi od kuće, a sada se firme polako spremaju za povratak u kancelarije…

Da nije bilo pandemije, rad od kuće bi i dalje bio prilična retkost, nešto što firme koje se veoma trude da steknu naklonost svojih zaposlenih dopuštaju možda dan ili dva nedeljno. Ali nužda zakon menja – promena koja bi možda zahtevala decenije obavljena je za nedelju‑dve, a neke od prednosti rada na daljinu su se pokazale. Ljudi nisu gubili sate u prevozu da bi stigli do kancelarije i uveče se vratili kući. Nisu radili u bučnim open space okruženjima (neki su se, doduše, žalili da porodično okruženje ume da bude i bučnije) koje je firma zakupljivala i plaćala svakog meseca, smanjeni su komunalni troškovi za struju, grejanje, pristup Internetu, a zapošljavanje nije ograničeno na ljude koji stanuju u istom gradu ili pristaju da se presele.

Na to treba dodati i priču o poslovnim putovanjima, koja su trošila mnogo vremena i još više para, a pokazalo se da se većina posla može obaviti kroz Teams ili Zoom sastanke. Sve to govori u prilog nastavka ovakve prakse, ali poslodavci ipak razmišljaju na razne načine i pitaju se da li rad u kancelariji ipak dovodi do boljeg poslovanja firme i koliko je to bolje poslovanje vredno ranijih troškova.

Ljudi ipak vole da putuju. Čak 61% zaposlenih želi približno jednak obim poslovnih putovanja kao ranije, a samo 18% njih želi da putuje manje. Njih 21% najradije ne bi nikad putovali

Prvih dana septembra obično čitamo tekstove o „povratku u školu“. Ove godine će taj povratak biti možda mnogo drugačiji nego ranije, a izgleda da će u istom periodu moći da se govori i o masovnom povratku u kancelarije. Možda će i rezultati biti slični: svi će biti srećni kad vide kolege i prijatelje sa kojima dugo nisu bili u prilici da popričaju preko radnog stola ili u firminom restoranu, sve će im izgledati bajkovito, a onda će posle petnaestak dana, kao i deca u školi posle raspusta, shvatiti da je taj „novi‑stari način“ zapravo ima mane nasleđene i od novog i od starog načina.

Šta kažu podaci?

Qualtrics je publikovao rezultate globalnog istraživanja u kome je anketirano oko 4000 ljudi u SAD, Britaniji, Irskoj, Australiji i Novom Zelandu. Svi ispitanici su bili zaposleni u čitavom periodu pandemije. Od njih je 35% radilo isključivo od kuće, dok je 46% radilo od kuće u nekim intervalima. Preostalih 19% je radilo na klasičan način. Nešto preko 50% anketiranih veruje da je rad od kuće povećao produktivnost, navodeći kao glavne argumente uštedu vremena koje su inače provodili u prevozu, kao i lakšu koncentraciju na posao. Menadžeri kažu da 55% njihovih izveštaja pokazuje da je rad od kuće doneo veću produktivnost, dok 29% kaže da je produktivnost slična. Preostalih 16% menadžera smatra da je klasični rad obezbeđivao veću produktivnost.

Samo 27% zaposlenih želi da se u potpunosti vrati u kancelariju, ali samo 7% želi da trajno radi od kuće. Ostalih 66% žele da rade od kuće jedan ili dva dana nedeljno. Službenici smatraju da pretežni ili isključivi rad od kuće smanjuje njihove šanse za unapređenje i promene u karijeri, ali će 25‑30% njih razmišljati o promeni posla ako budu morali da budu u kancelariji svaki dan.

U pre‑COVID eri, besplatni obroci u kancelariji, teretane i sportski tereni su omogućavali da zaposleni bolje rade, ali i da duže ostanu na poslu. Pitanje je šta će od toga u narednom periodu uopšte biti moguće, ali zaposleni danas imaju možda skromnije želje. Nekih 46% ljudi želi da se same kancelarije promene, da bude više prostora odnosno više mesta između stolova, žele više privatnosti i fleksibilnije prostore za sastanke. A menadžeri? Oko 70% anketiranih menadžera takođe želi hibridne aranžmane, za sebe i za timove koje vode.

Prilagođavanje prilikama

Ako vam sledi povratak u kancelariju, dobro je da zajedno sa firmom radite na planiranju tog procesa. Kao što Coopers studija (tabela 3) pokazuje, 81% kompanija će uvesti dodatna sigurnosna pravila, a 78% njih će rekonfigurisati radni prostor. Dakle, treba da vidite gde ćete biti smešteni, možda zidovi vaše teško stečene kancelarija budu uklonjeni da bi opšti prostor obezbedio veće rastojanje između radnih stolova. U kancelariji ćete verovatno dobijati maske, vizire, rukavice i očekivaće se da ih koristite, baš kao što će se očekivati češća dezinfekcija radnog prostora.

Na posao se dolazi prevozom, koji predstavlja značajan rizik zaraze, ili kolima, što donosi niz problema sa parkiranjem. Nova ideja je SPaaS (Space‑as‑a‑Service), gde kompanije zakupljuju manje prostore u kojima rade službenici iz neke zone, koji dakle ne moraju mnogo da putuju, a ipak mogu da uživo sarađuju makar sa nekim kolegama, i imaju kancelarijske resurse koji su im kod kuće možda nedostupni.

Šta kažu veliki?

Velike kompjuterske kompanije planiraju povratak u kancelarije, ali su ti planovi i dalje prilično fluidni i svakako će za prvo vreme zadržati i komponentu rada od kuće. Firme razmišljaju na različite načine i uvode različite prioritete, a svi su spremni da menjaju planove i prilagođavaju se realnosti, kako epidemiološkoj tako i poslovnoj.

Google očekuje da se deo ljudi zaposlenih u Sjedinjenim Državama vrati u kancelarije ovog meseca, a da se velika većina ostalih vrati početkom septembra ove godine. Zaposlenima je rečeno da će nakon 1. septembra oni koji žele da rade od kuće više od 14 dana godišnje (da, godišnje) morati da to formalno zatraže od svojih rukovodilaca.

Microsoft će potpuno otvoriti kancelarije u SAD 6. jula, ali se opredelio za hibridni model, dakle i rad od kuće će ostati opcija za mnoge. Oni smatraju da njihov Teams i čitava Office 365 porodica čine rad od kuće dovoljno efikasnim za mnoge potrebe.

Amazon je 30. marta izjavio da je rad u kancelarijskom okruženju njihova osnovna linija funkcionisanja. Oni veruju da rad u kancelariji omogućava zaposlenima da inoviraju, sarađuje i uče mnogo efikasnije nego kad svako radi od kuće. U tom smislu će i definisati nove radne uslove već tokom ovog meseca.

Salesforce kaže da će većina njihovih zaposlenih širom sveta raditi u kancelarijama između jedan i tri dana nedeljno, zavisno od konkretnih uslova i tipa posla. Prema njihovom istraživanju, većina zaposlenih se izjasnila da žele da idu u kancelariju nekoliko dana nedeljno.

Neke tehnološke kompanije kažu da će, uz sve ostalo, primeniti i nove tehnologije. „Cisco će u kancelarije ugraditi nove senzore, kaže Jeetu Patel, menadžer u kompaniji Cisco. „Tako će se u svakom trenutku znati koliko ljudi je u kojoj prostoriji, meriće se temperatura i vlažnost, kao i kvalitet vazduha“.

I domaće firme itekako razmišljaju na ovu temu, a planove nekih od njih predstavićemo u narednim danima na stranicama našeg sajta. O ovome možete da čitate i u najnovijem broju magazina PC!

