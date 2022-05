Peking odobrio upotrebu autonomnih taksi vozila

Peking je dao dozvole auto startup-u Pony.ai i kineskom internet gigantu Baidu da široj javnosti ponude usluge samovozećih automobila. Za početak Baidu će imati svega 10 automobila, a Pony.ai 4.

Vožnja autonomnim taksi vozilima u Pekingu za sada besplatna

Vlada Pekinga zahteva da u svakom vozilu bez vozača bude jedan zaposleni kako bi se osigurala bezbednost. Ali, zaposleni nije obavezan da bude na sedištu vozača. Obe kompanije su već testirale taksije bez vozača u Pekingu i drugim velikim gradovima u Kini, ali su za volanom morale imati sigurnosne vozače. Dozvole su veliki korak za taksi industriju bez vozača u Pekingu, koja je postavila cilj da 70% novih automobila prodatih 2030. ima instaliranu tehnologiju za samovožnju.

Dodatna prednost za stanovnike Pekinga je da će vožnje automobilom bez vozača biti besplatne, barem za sada. Kompanije još uvek čekaju odobrenje Vlade da naplate uslugu. Do tada, potencijalni vozači mogu da pozovu vožnju kroz Pony.ai-ovu PonyPilot+ aplikaciju ili Baidu-ovu Apollo Go aplikaciju. Ipak vožnje su trenutno ograničene samo na određenim lokacijama u Pekingu. Takođe ne postoji usluga preuzimanja od vrata do vrata.

