RISK 2022 konferencija: Povratak u dobra stara vremena!

Poslovanje u našem ubrzanom savremenom svetu ima svoje izazove, koji su nesumnjivo dobro poznati svima vama koji se danas bavite biznisom. Biti uspešan zahteva dobru ideju, mnogo znanja, brzu reakciju i pouzdane partnere koji vam stoje uz leđa kada su vam potrebni.

Misija najveće konferencije o IT bezbednosti u Jadranskom regionu – RISK, koju organizuje REAL SECURITY d.o.o., jeste da donese upravo to – informacije, svest i mogućnost razmene ideja sa stvarnim IT stručnjacima i potencijalnim poslovnim partnerima.

Pozivamo vas da se pridružite 16. godišnjoj RISK konferenciji koja će se održati 1. i 2. juna 2022 (sreda, četvrtak), u Kongresnom centru Thermana u Laškom, Slovenija.

Očekuje vas preko 50 prezentacija, radionica i raznih tehnoloških demonstracija koje će vam predstaviti vrhunski svetski IT stručnjaci. Čekaju vas teme, kao što su ivica bezbednosnih usluga (SSE), krajnja tačka (Endpoint), mreža i proširena detekcija i odgovor, zaštita od napada uskraćivanja usluga (DDoS), zaštita podataka, upravljanje površinom napada, prevencija prevara, upravljanje privilegijama, ponašanje korisnika, bezbednost aplikacija, analitika i odgovor na incidente, bezbednost operacije, zaštita kritične infrastrukture i drugo.

Događaj će ugostiti 600+ IT profesionalaca iz 25+ zemalja, iz gotovo svih vertikala i poslovnih segmenata.

Pošto će ovo biti prvi RISK događaj uživo posle 2 godine, slogan ovogodišnjeg događaja je „Povratak u dobra stara vremena“. A naš cilj nije samo da vas podsetimo kako su izgledala dobra stara vremena, već da nas sve u ta vremena takođe i vratimo – da budemo deo međunarodnog događaja koji se održava uživo, da imamo mogućnost da saznamo o novim IT rešenjima, da razmenjujemo ideje i upoznamo prave ljude za sledeću poslovnu ideju.

Posvećeni smo tome da sve to postignemo na RISK 2022 konferenciji, zajedno sa našim partnerima i svetski poznatim kompanijama kao što su Trellix, Skyhigh Security, Forcepoint, Netwrix, CyberRes od Micro Focus, Radware, Extrahop, BeyondTrust, Group-IB, Huawei, LogRhythm, Infoblox i mnogim drugima.

Nadamo se da ćemo se videti u Laškom, Slovenija, 1. i 2. juna 2022, kako bismo sa vama podelili ovo ogromno obrazovno i zabavno iskustvo.

