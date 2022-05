Instagram će ove nedelje početi da testira NFT

„Digitalni kolekcionarski predmeti“ biće dostupni nekim korisnicima u SAD

Grupa kreatora i kolekcionara ne-zamenljivih tokena (ili NFT) uskoro će moći da prikaže svoje tokene na Instagramu. Izvršni direktor Meta Mark Zuckerberg potvrdio je da kompanija testira NFT na platformi, a „slična funkcionalnost“ uskoro stiže na Facebook.

Šef Instagram-a Adam Mosseri rekao je da će mala grupa američkih korisnika imati mogućnost da prikaže NFT-ove na svom feedu, pričama i u porukama. NFT detalji se prikazuju na sličan način kao označeni profili i proizvodi i nazivaju se „digitalni kolekcionarski predmeti“. Klikom na oznaku prikazaće se detalji poput imena kreatora i vlasnika.

Mosseri je rekao da je test mali za početak kako bi Instagram mogao da uči od zajednice.

„Želim unapred da priznam da se NFT i blockchain tehnologije i Veb3 šire odnose na distribuciju poverenja, distribuciju moći“, kaže Mosseri. „Ali Instagram je u osnovi centralizovana platforma, tako da postoji napetost.

Prema izveštaju CoinDeska tokom vikenda, Ethereum, Polygon, Solana i Flow NFT biće podržani.

Mosseri naglašava da bi podrška za NFT na Instagramu mogla pomoći da se tehnologija upozna sa širim krugom ljudi. Instagram nije prva platforma koja je to uradila: u januaru je Twitter predstavio NFT na platformi kao slike profila u obliku šestougla. Ikona u uglu Instagram objava NFT-a takođe se pojavljuje kao šestougao. Iako su kompanije i poznate ličnosti brzo skočile na NFT, a neke nedavne prodaje su dovele do privremenih skokova aktivnosti, u izveštaju The Wall Street Journal-a prošle nedelje navodi se da je prodaja pala .

