Tridesetogodišnje putovanje na vrh

Kompanija Kingston posluje čitave tri decenije i tokom tog vremena se istakla kao lider na polju proizvodnje memorijskih uređaja za računare. Tokom svoje bogate istorije, Kingston je svoje delatnosti proširio na tržište SSD-ova, ali i na sferu gejmerskog hardvera pod HyperX brendom, koji je osnovan 2002. godine kao poseban brend u okviru kompanije Kingston posvećen gejmerima. Vremenom su i Kingston i HyperX evoluirali i širili se postepeno i strpljivo da bi danas važili za najpouzdanije brendove u svojim poljima. Kroz čuvenu pouzdanost proizvoda i još čuveniju korisničku podršku i garanciju, Kingston i HyperX su postali sinonim za kvalitet. Kompanija ove godine slavi svoj trideseti rođendan, a mi smo razgovarali sa Robertom Alenom, marketinškim direktorom Kingston Technology Europe Ltd.

Snaga vašeg brenda leži u 30 godina dugoj istoriji, koja mora da je imala kako pozitivne tako i stresne momente. Koji su bili ključni momenti koji su doprineli nivou poslovanja na kom je kompanija sada?

Mislim da su za to zaslužni Džon Tu i Dejvid Sun. Bili su tu još kao zaposleni, na mestima na kojima smo svi ostali sada, to je prava priča o usponu. Znaju kako je to grešiti, šta znači doživeti promašaj i onda imati snagu i volju za povratak. Pristupačni su, skromni i preduzetnički nastrojeni sve u isto vreme. Oni zaista žive po sistemu vrednosti koji se nije promenio tokom čitavog perioda od 20 godina koliko sam u kompaniji Kingston. Mislim da je zaslužna i njihova sposobnost da ne žure sa širenjem poslovanja. Kingston je pouzdan svetski brend sa nagrađivanim proizvodima i rešenjima i bilo bi lako proširiti ga na sve vrste proizvoda kako bi se obezbedio brz profit. Međutim, Kingston nije kompanija u kojoj je to primarno, mi smo autentičan brend koji poverenje gradi godinama. Dugujemo svojim korisnicima da nastavimo da nudimo pouzdane, visokokvalitetne proizvode koje prate vrhunska podrška i servis. Tako da sa svakim novim proizvodom, fleš uređajem, SSD-om, a sada i HyperX linijom u prvi plan stavljamo ove vrednosti. To zahteva vreme i često dobijamo primedbe da kasnimo na tržište, ali sve je to iz gorenavedenog razloga. Kada radimo nešto, radimo to kako treba!

Trenutno, u kojim sektorima ste najviše uključeni i koliki udeo u tržištu imate u tim sektorima?

Pre svega smo zadovoljni što se sav naš trud isplatio i sva polja našeg poslovanja imaju prilično stabilan rast. DRAM je i dalje veoma jako polje poslovanja za nas, kao i tržište SSD-ova, gde smo drugi proizvođač na svetu, sa udelom na svetskom tržištu od 16 odsto. Što se tradicionalnijih sfera poslovanja tiče, sa našim enkriptovanim drajvovima smo na tržištu sigurnosnih proizvoda, na kome do danas nemamo značajnu konkurenciju. Kad su u pitanju USB drajvovi, ove godine smo oborili rekord. U februaru smo predstavili najveći USB fleš drajv na tržištu, DT ULTIMATE GT, sa neverovatnih 2 TB kapaciteta. Naravno, HyperX periferije su izvor velikog zadovoljstva. Ova godina je godina kada maltene izlazimo u punom zamahu na tržište, sa važnim predstavljanima i, pre svega, obnovljenom posvećenošću eSports zajednici.

Magazin Fortune naveo je da je “Kingston jedna od najboljih kompanija u kojoj možete da radite u SAD”. Šta biste u poslovanju vaše kompanije naveli kao primer koji bi drugi trebalo da slede?

Kao što sam rekao, Džon i Dejvid zaista žive po vrednostima koje su uspostavili u kompaniji, zaista poštuju i cene svakoga ko radi u Kingstonu. Kada kažemo Kingston porodica, mi zaista to mislimo. Ovo važi od samog vrha kompanije i imamo veliki broj zaposlenih u kompaniji koji su, kao i ja sam, u Kingstonu više od 10, 20 godina. U pitanju je jedinstvena multikulturalna kompanija koja okuplja talentovane radnike i gde poslodavci pre svega stavljaju svoje poverenje i zaposlene. Jedna od glavnih vrednosti naše kompanije je ulaganje u zaposlene, kao i ohrabrivanje ideja i poboljšanja. Još jedna od glavnih vrednosti koje ja cenim u Kingstonu je zabava. Imamo veliki izbor aktivnosti i inicijativa za zaposlene bilo da su u pitanju sportovi, druženje ili kulturne aktivnosti, u suštini, predloge daju svi.

Na koji način osiguravate visok kvalitet komponenti koje koristite u svojim proizvodima? Koji su tipovi garancija koje nudite posle kupovine proizvoda u zavisnosti od toga koji je proizvod kupljen?

Ovo je nešto što veoma cenimo u našoj kompaniji. Ponosimo se svojim rigoroznim režimom testiranja pri samom nastajanju proizvoda. Kingston ima neke od najnaprednijih sistema za testiranje u industriji. Počinje pri samom nastajanju komponenti koje koristimo pa sve do dizajnerskog i proizvodnog procesa i nakon svega toga sledi stoprocentni test gotovog proizvoda. Mnogi nisu upoznati sa tim, ali Kingston je osvojio brojne nagrade i predstavio nebrojeno mnogo patenata kada je testiranje u pitanju. Imamo celu sekciju posvećenu ovome na našem sajtu, o tome dokle idemo kako bismo osigurali stručnost, kvalitet i pouzdanost po kojima smo poznati: testiranje

Što se tiče garancije, većina proizvoda ima doživotnu garanciju, mada ovo može biti izmenjeno u zavisnosti od prirode uređaja i ponekad može da bude ograničeno zbog ograničenja same tehnologije. Imajući sve to u vidu, Kingston ima fantastičnu podršku i korisnički servis. Možete doći do nas gotovo trenutno putem različitih kanala bilo preko društvenih mreža, četa ili malo tradicionalnijih načina kao što su telefon ili e-mail.

Šta je dovelo do osnivanja HyperX brenda 2002. godine? Možete li kratko ilustrovati koji sve proizvodi potpadaju pod ovaj brend i ko čini ciljanu publiku HyperX-a?

Te 2002. godine smo primetili jaz na tržištu kada je ponuda PC igračkih prilagodivih memorijskih modula koji su fokusirani na performanse, dizajn i kvalitet u pitanju. Deset godina kasnije, otkrili smo da postoji veliki potencijal da se brend proširi tako što ćemo dodati liniju SSD uređaja u USB drajv kapaciteta 1 TB u ponudu. A u eSports scenu smo počeli ozbiljno da ulažemo pre pet godina, kada smo konačno kročili na tržište igračkih periferija sa našim prvim gejmerskim hedsetom – modelom HyperX Cloud.

Ostalo je istorija. Cloud je ostvario (i održao) ogroman uspeh i od tad smo sve dublje u periferijama, sa čitavom linijom hedseta od Cloud Stingera za gejmere sa manjim budžetom do Revolvera i Revolver S modela, za profesionalne FPS igrače. Plan je da se raste još više: sada kad smo predstavili našu prvu Alloy FPS tastaturu i Pulsfire FPS miš, pokrili smo gotovo ceo asortiman. Razlog za uspeh HyperX-a je u tome što ceo tim sa strašću pristupa poslu, a budući da su i sami gejmeri, trude se da stvore proizvode koje bi oni sami koristili, i u tome je najveća razlika u odnosu na druge.

Koji su kratkoročni i srednjoročni planovi kompanije?

Nastojimo da proširimo brend na korisničkom tržištu. Voleli bismo da radimo na našem Rexu (crvena glava na logou) kroz kanale komunikacije (društvene mreže, digitalne aktivnosti, PR, influenseri i događaji) tako da crveni Rex postane sinonim za Kingston i kvalitet, pouzdanost, usluge i podršku koje nudimo. Kada korisnici pretražuju internet i ugledaju Rex logo, želimo da prepoznaju kvalitetan brend u koji veruju. Što se HyperX brenda tiče, uzbuđeni smo što smo pokrili sve periferije kada smo predstavili Pulsfire FPS miš, ali definitivno imamo još puno „kečeva u rukavu“ i čeka nas još uzbudljivih predstavljanja tokom godine.