Petina ovogodišnjih investicija ide u 5G mreže

COVID-19 pandemija uticala je da se revidiraju procene vrednosti ukupnih ulaganja u IT u ovoj godini, koje su sa prethodnih 3.8 triliona dolara, sada smanjene na 3.5 triliona dolara. Međutim, investicije u 5G infrastrukturu i dalje ostaju veoma velike. Gartner procenjuje se da će do kraja 2020. godine one dostići 21.3 procenta ukupnih ulaganja u bežičnu infrastrukturu.

Veliki porast ulaganja

To je znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je u 5G infrastrukturu uloženo (samo) 10.4 procenta ukupnih ulaganja u tom segmentu. Očekuje se da će Kina zahvatiti najveći deo ovih investicija, prvenstveno zbog Huawei-jevih investicija u komunikacionu tehnologiju. Skoro polovina ukupnih svetskih investicija (49.4 procenta), završiće u kineskim kompanijama.

Razlog je stalni rast potražnje za brzim Internetom i boljom mobilnom povezanošću. Zbog toga svi telekomunikacioni provajderi ulažu velika sredstva da što pre osposobe 5G mreže, kako bi se što bolje pozicionirali u nadolazećoj trci za 5G tržište.

Gartner očekuje da će do 2023. godine 15 procenata provajdera imati sopstvene nezavisne 5G mreže, koje neće biti oslanjane na postojeću 4G infrastrukturu. Očekuje se i da će dostupnost tih mreža obuhvatiti 95 procenata populacije u azijsko-pacifičkom regionu, SAD-u i Japanu. Već za dve godine, može da se očekuje da će vrednost investicija u 5G premašiti investicije u 4G/LTE mreže, kao i da će tada veliki broj provajdera početi da odustaje od stare i prihvatiti novu tehnologiju i arhitekturu.

