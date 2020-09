Petkom uz Dell Technologies

U ovom trenutku je već svima jasno da se ubrzana digitalizacija prelila u sve sektore poslovanja. Iz tog razloga, Dell Technologies organizuje seriju online predavanja koja će svaki petak pokrivati teme iz naprednih infrastrukturnih rešenja.

Tri predavanja u ovom mesecu

Od storage i server rešenja, do cloud i big data implementacija, Dell Technologies stručnjaci će svima biti na raspolaganju svakog petka od 10:00 do 11:00 časova.

Za ovaj mesec su pripremljena tri predavanja. Prvo predavanje pod nazivom: Cloud Storage on-premise – make S3 storage in your data center će se dotaknuti problematike i rešenja za sve one kojima je potreban data centar na njihovoj lokaciji. Nedelju dana iza toga će se Dell Technologies stručnjaci detaljnije dotaknuti besplatnog servisa CloudIQ preko koga je moguće pratiti, analizirati i rešavati probleme na Dell EMC sistemima za skladištenje podataka. Poslednji petak ovog meseca će se pričati o Dell EMC OpenManage rešenju, koje pomaže IT administratorima u efikasnoj implementaciji, nadogradnji, praćenju i kontroli IT sistema.

Pridružite se i registrirujte se za online predavanja još danas. Dovoljno je prijaviti se samo jednom kako biste osigurali pristup na sva tri predavanja. Prijavite se putem ovog linka, uz napomenu da je prijava potpuno besplatna, a one koji ispune anketu nakon predavanja očekuju zanimljive nagrade.

