Pikachu slušalice u specijalnoj kutiji

U danima kada ceo svet strahuje kako će se ekonomija oporavljati nakon epidemije Korona virusa, neke kompanije rade na novim proizvodima za koje smatraju da će postati viralni hitovi. Tako je i sa kompanijom Razer, koja je izbacila na tržište bežične slušalice za sve fanove Pokemona.

Specijalno pakovanje za Pikaču slušalice

Razer je odlučio da iznenadi sve fanove popularnog crtaća, pa je napravio slušalice Pikačua, omiljenim likom iz ovog crtanog filma. Pokemoni su inače postali izuzetno popularni sa igricom Pokemon Go. Pored jarko žutih bežičnih slušalica, dolazi i futrola za punjenje u obliku poke lopte. Sve ovo biće predstavljeno 16. aprila u Kini, a cena u maloprodaji biće oko 120 dolara.

Što se tiče tehničkih specifikacija, trajaće oko tri sata po punjenju. To i nije baš sjajno, ako se uzme u obzir konkurencija u oblasti bežičnih slušalica. Što se tiče poke lopte, odnosno punjača, on će moći da podrži do pet punjenja. Opremljene su dobrim basom, što je za pohvalu. Ulošci možda nisu baš najsjajniji, ali bar su više stilizovani nego neki drugi. Razer tipuje da će baš fanovi kupovati ove slatke slušalice, bez obzira na cenu i kvalitet. Videćemo kako će to proći.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet