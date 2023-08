Pink Floyd i AI: Kad naučnici pesmu izvuku iz mozga

Nakon deset godina istraživanja naučnici s Berkeley univerziteta su uspeli da uz pomoć AI sistema jednu pesmu rekonstruišu na osnovu moždane aktivnosti ispitanika. Snimak su objavili, tako da svako može da ga čuje.

Neurolog i profesor psihologije Robert Knight je u kontekstu rezultata istraživanja rekao da su on i njegove kolege na dobrom putu da dešifruju moždane talase, i to tako da rezultate svako može da razume. Uspeli su da iz moždane aktivnosti rekonstruišu pesmu Another Brick in the Wall britanske grupe Pink Floyd. Usput su otkrili novu kortikalnu regiju u temporalnom režnju koja služi za percepciju ritma.

U nekom prethodnim istraživanjima se dokazalo da je moguće prevesti moždane talase, dekodirati i rekonstruisati govor, ali sve do sada nije postojao model koji iz mozga može da „izvuče“ muziku, to jest da protumači elemente kao što su melodija, ritam, harmonija.

Evo kako pesma zvuči:

Istraživači s Univerziteta Berkeley su uspeli da protumače pesmu zahvaljujući nelinearnom dekodiranju moždane aktivnosti, koje su izveli uz pomoć oko 2.600 elektroda koje su postavili u mozgove 29 pacijenata koji su slušali muziku.

Stručnjaci kažu da ovo otkriće može da pomogne pacijentima koji su izgubili sposobnost da komuniciraju (na primer zbog moždanog udara ili neke mehaničke povrede), jer omogućava da se pored reči lakše dešifruju i drugi elementi – recimo dikcija.

Izvor: Futurism

