Naučnici napuštaju Twitter (X) i traže alternative

Twitter, ili ako baš hoćete – X, se u poslednje vreme suočava s odlivom mozgova, budući da naučnici sve češće napuštaju platformu u potrazi za alternativama koje mogu da koriste za svoja istraživanja.

Iz Pew Research su još pre nekog vremena objavili izveštaj u kojem može da se pročita da veliki broj korisnika provodi manje vremena na platformi X otkad je prešla u ruke Elona Muska. Prema novim podacima jedna važna grupa polako napušta ono što je nekada bio Twitter, te traži druge sajtove koji mogu da pomognu u istraživanjima.

Više od polovine ispitanika koji su Twitter koristili za svoja naučna istraživanja kaže da na platformi sada provodi duplo manje vremena, a anketu je sprovedena od stane stručnjaka iz magazina Nature. Mnogi kažu da su već pronašli rešenje – Mastodon, koji beleži porast korisnika otkad je Musk kupio Twitter.

Evo kako je nekad bilo:

Na drugom i trećem mestu su LinkedIn i Instagram, a na četvrtom konkurent Threads. Ističe se da je Twitter dugo bio glavni izbor naučnika i istraživača, ali se to sada promenilo – najpre zbog toga što se sada u prvi plan stavljaju postovi onih koji X plaćaju. To ne znači da su svi naučnici odustali, ali bi to uskoro moglo da se odgodi.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet