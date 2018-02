Platforma e-inspektor počinje sa radom ove godine

Informaciona platforma e-inspektora, koja će do juna da umreži prve četiri inspekcije, počeće sa radom ove godine, a njome će se još bolje povezati i uskladiti rad inspekcija u Srbiji, izjavila je Ana Brnabić premijer Republike Srbije na otvaranju treće nacionalne konferencije Vlade Srbije i privrede “Izlaz iz sive ekonomije”. Takođe je izjavila da će do sredine 2019. biti umrežene sve 42 inspekcije, što će uvesti potpunu transparetnost u njihov rad.

„To će dozvoliti i privrednicima da kontrolišu rad inspekcija i da vidite kada je inspektor bio u kom preduzeću i koliko su često išli u jedno preduzeće, a nisu u neko drugo, da li su nešto našli ili ne, pa i vi možete da reagujete ako znate da postoje neke nepravilnosti„- rekla je Brnabić. Pored bolje usklađenosti između inspekcija, po prvi put je uvedena i komisija koja se bavi koordinacijom svih inspekcija, a kontroliše i rad firmi koje nisu u legalnim tokovima. Uvedene su i kontrolne liste, a premijer je podsetio da su ranije inspekcije koje dođu kod privrednika ili preduzetnika mogle da pitaju šta god žele, što je bio ogroman prostor za korupciju, dok su sada listama definisana sva pitanja na jednom mestu koje inspekcije mogu da pitaju. „Sada privrednici mogu da ih odštampaju i prođu kroz to šta moraju da urade, šta se zakonom traži, pa inspekcija može da pita samo ono što je u kontrolnim listama. Ako pitaju nešto drugo, privrednik može da kaže da to nije u skaldu sa zakonom“ – izjavila je Ana Brnabić.

„U narednih šest meseci biće usklađeno više od 70 sektorskih propisa sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u naredne tri godine biće zaposleni novi inspektori, a inspekcije ojačane nabavkom nove opreme za IT“, naglasila je Brnabić. Premijer je izjavio da je započeta sveobuhvatna reforma Poreske uprave krajem 2017. i da je usvojen program njene transformacije u još efikasniji servis do 2023. godine, kako bi se odvojile delatnosti Poreske uprave od onih koje to nisu. „Reforma Poreske uprave će posebno biti u fokusu ove i naredne godine. Sa Ministarstvom finansija radimo na Zakonu o naknadama. Moram da kažem da kasnimo sa ovim zakonom, pošto je bilo planirano da javna rasprava počne u decembru. Videćemo sa Ministarstvom finansija da se ubrza rad na tom važnom zakonu kako bi smanjili parafiskalne namete“ – izjavila je Brnabić.

Izvor: RTS

