Playstation 4 dominira gejmerskom industrijom

Konzola je lansirana još 2013. godine, te od tada premašuje rekorde u prodaji, te dominira nad svim ostalim rivalskim proizvodima. Naravno, reč je o Sony Playstation 4 konzoli.

Tako bi Playstation 4 uskoro trebalo da stigne do tačke od 100 miliona prodatih jedinica širom sveta, budući da je od lansiranja 2013. godine do sada prodato preko 92 miliona konzola. Pored toga, i broj mesečnih korisnika na PlayStation platformi beleži konstantan porast, te je krajem novembra 2018. godine prešao broj od 90 miliona. Xbox One, sa druge strane, nije objavio informacije o broju prodatih jedinica još od 2015. godine, ali se prema izveštajima o prihodima kompanije došlo do zaključka da je u januaru 2016. godine prodato tek nešto više od 19 miliona jedinica. Nintendo Switch je od lansiranja u martu 2017. prodao tek 23 miliona jedinica, te PlayStation 4 ubedljivo vodi na igračkom tržištu.

Eksperti procenjuju da će Sony do trenutka kada mu se rivalske kompanije budu približile već lansirati PlayStation 5, što će mu doneti dodatnu prednost.

Izor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet