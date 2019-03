„Pobeleo“ GoPro Hero 7 Black

GoPro Hero 7 Black se do sada, u skladu sa svojim imenom, prodavao u crnoj boji. Međutim, kompanija je rešila da u prodaju pusti limitiranu ediciju ove akcione kamere u beloj (ili „sumrak beloj“ boji prema GoPro specifikaciji). To će možda dovesti i do konfuzije među kupcima, jer inače već postoji GoPro 7 White kamera, sa karakteristikama koje su znatno lošije od GoPro 7 Black verzije.

Osim što će kamera biti u potpuno suprotnoj boji od onog što piše na njoj, sve ostalo će biti isto kao i kod običnih modela. To uključuje ne samo cenu od oko 400 USD, već i karakteristike (4K/60 fps kamera, sa mnoštvom opcija vezanih za društvene mreže: od live streaming-a, time-laps snimanja). Naravno, tu su i opcije sa tajmerom za fotografisanje selfija, kao i snimanje vertikalnog videa. Da se podsetimo, GoPro Hero 7 Black poseduje i odličnu stabilizaciju prilikom video snimanja.

Ova limitirana verzija biće u prodaji širom sveta od 3. marta. A kompanija je obezbedila i dodatne benefite za svoj Plus pretplatni servis – neograničeni cloud storidž u prirodnoj rezoluciji (što znači da 4K snimci neće biti kompresovani).

