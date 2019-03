AI sistem koji je treniran da istražuje namirnice sada kreira nove vrste hrane

Većini gurmana sigurno nikad nije palo na pamet da je njihova omiljena hrana podložna menjanju uz pomoć visoke tehnologije, a sistemi veštačke inteligencije su tu da ih uvere da je to moguće. Jedan od takvih sistema već neko vreme analizira najveće svetske specijalitete, te je sada spreman da kreira i potpuno nove vrste hrane.

Naime, radi se o AI sistemu iz IBM kompanije, koji već četiri godine analizira različite vrste namirnica, a kompanija je najavila da će se prvi specijaliteti kreirani uz pomoć veštačke inteligencije na korisničkim trpezama naći do kraja 2019. godine. AI sistemi neće generisati samo nove specijalitete, već i ukuse, te kombinacije namirnica, a na osnovu dubokog znanja o profilima poznatih ukusa, koja ni jedan ljudski ekspert ne bi mogao da dostigne.

Da bi se razvila neka nova prehrambena namirnica potrebno je nekoliko stotina developera proizvoda, te nedelje, čak meseci. IBM algoritmi, zahvaljujući većem broju informacija kojima barataju, čitav proces mogu da završe za daleko kraći rok. U tom procesu AI sistemi mogu da kreiraju ukuse koje čovek do sada uopšte nije uzimao u razmatranje, a zahvaljujući tome što, za razliku od ljudskih eksperata, nemaju omiljene namirnice i ukuse, te neuralne mreže tako funkcionišu na mnogo širem polju. Pored toga, algoritmi su apsorbovali i podatke koji su decenijama prikupljani prilikom istraživanja tržišta, te su im već poznate preference korisnika na osnovu kulture iz koje dolaze, te lokacije, čak i raspoloženja. AI generisane namirnice koje bi uskoro trebalo da stignu do korisnika trenutno predstavljaju samo unapređene klasične recepte, poput piletine iz Toskane i kobasice iz Nju Orleansa, ali kreatori ističu da će se narednih godina granice pomerati sve dalje i dalje, a sve dok se ne stigne do ukusa i namirnica o kojima čovek nije ni razmišljao.

Eksperti tvrde da će AI sistemi za 20 do 30 godina igrati ključnu ulogu u prehrambenoj industriji, te da industriju hrane trenutno menjaju slično kao što autonomna vozila to čine sa automobilskom.

