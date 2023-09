Počeo je Weekend.16 – vikend najboljeg regionalnog festivala

Odličnom žurkom i nizom panela i predavanja u ispunjenim dvoranama stare rovinjske Tvornice duhana započelo je 16. izdanje najboljeg Weekenda u godini.

Najveći regionalni festival industrije komunikacije, medija i poslovanja, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe, ove godine okuplja 200-injak panelista i predavača, vodećih regionalnih i svetskih stručnjaka. Rovinj je tako ponovno postao centar networkinga, najnovijih trendova i odlične zabave otvorene senzacionalnom DJ postavom – Gregom Willsonom, Ianom Pooleyem, Antoniom Zuzom powered by Jutarnji list & Peti Kupe koji su, uz DJ Bondžu, zagrejali rovinjsku publiku i zabavom do ranojutarnjih sati otvorili Weekend16. Petak obeležava red zabave, atraktivnih predavanja i panela uz aktuelne teme i dinamične promene u svim područjima kreativnog biznisa.

Tomo Ricov, Boris Kovaček, foto: Mario Pavlović

“Ni nakon 16 godina nije mi dosadilo da gledam nasmejane sudionike Weekend Media Festivala. Ovaj Weekend posvetili smo temi promena koje pokreće AI, a ujedno služi i kao premijera našeg HR.Weekenda. Želim svima toplu dobrodošlicu na najbolji program Weekenda dosad”, izjavio je Tomo Ricov, direktor programa Weekenda. Direktor Weekenda Boris Kovaček najavio je niz vrhunskih predavača, odlične panele i još bolju zabavu koja je zagarantovana u staroj Adrisovoj Tvornici duhana.

Na panelu TV survival kit voditeljka i kreativna producentica RTL-a Antonija Blaće, voditelj i producent HRT-a Joško Lokas i voditeljka Nove TV Mia Kovačić, uz moderatora Petra Štefanića, zaključili su da je televizija i dalje nezamenjiva te uživa visok kredibilitet, što potvrđuje i činjenica da je ona prvi medij kojem se obraćamo u kriznim situacijama. Panel Love is in the ear nas je podsetio da je upravo zvuk medij koji najviše podstiče emocije. Reklamna legenda Cannes Lions Festivala Ralph van Dijk proveo je punu dvoranu kroz tajanstveni svet zvuka i njegovu moć infiltriranja brendova u svest pojedinaca, ali i još važniju – kolektivnu svest.

Antonija Blaće, Joško Lokas, Mia Kovačić, Petar Štefanić, Emica Elveđi

Veliku je pažnju privuklo predavanje Davida Silvermana, konzultanta, producenta, animatora i reditelja kultne serije Simpsons, koji je panelom Fenomen Simpsona u razgovoru s Danijelom Bilićem otkrio sve o kulturnom fenomenu i šta se krije iza glasovitog uzvika “DOH!”. Takođe, otkrio je da mu je najdraži lik Crusty klovn. “Njegov nastup i pisanje potpuno su izvan okvira i to je nešto što mi je uvek bilo najdraže animirati”, rekao je Silverman.

A o kulturi je bilo reči na panelu Pošto kilo kulture? koji je odgovorio na pitanja može li trap da zameni klasičnu muziku i kako kulturu u regionu pretvoriti u izvozni proizvod. Predrag Grubić, direktor korporativnih komunikacija Adris grupe, Ive Hraste-Sočo, intendantica HNK u Zagrebu, Matej Meštrović, jedini hrvatski pijanista i kompozitor koji je imao svetski nastup u Carnegie Hallu, Vesna Karuza Podgorelec, urednica HRT-a i moderator prof. dr. sc. Božo Skoko zaključili su da je važno čuvati kulturni identitet i tradiciju, ali istovremeno moramo da razvijamo kulturnu industriju koja može privući međunarodnu pažnju. “Živimo u vremenu ambalaže koja prezire sadržaj”, poentirao je Grubić.

Pošto kila kulture, Matija Habljak, Pixsell

Poslovni svet Weekenda donosi i uspešne hrvatske priče. Dvojica ambicioznih lidera, operativni direktor Sofascore Ivan Belišić i osnivač i direktor kompanije Span Nikola Dujmović, uz moderatora Damjana Rudeža, direktora Sunset Sports Media Festivala podelili su uvid u svoj zavidan poslovni put i na panelu Kako ostati nezavisan? pokušali da objasne zašto su odlučili da ostanu nezavisni. “Kako se odupreti? Vrlo jednostavno – nemojte to uraditi. Nemojte se prodati”, zaključili su panelisti i oduševili publiku.

Petak će obeležiti i poslovne teme pa će na panelu The Good, The Bad, and The Wolf originalni Vuk s Wallstreeta, Jordan Belfort, uživo iz Miamija ispričati sve o tajnama biznisa i prodaje. O poslovanju u svetu mode i luksuza govoriće Tanya Golesic, CEO brenda Mackage i najmoćnija Hrvatica svetske modne industrije, koja će u razgovoru One on one Rules of the luxury market s Jelenom Veljačom otkriti kako stvoriti i kreirati luksuzni brend. Predavanje koje se ne sme propustiti svakako je ono o moći pregovaranja koje će održati dr. Eugene B. Kogan, osnivač i generalni direktor Kogan Global Advisory i nagrađivani harvardski stručnjak za prisilne pregovore i dinamiku moći, pod nazivom I’m gonna make him an offer he can’t refuse.

Na Weekend stiže jedan i od najpoznatijih ratnih fotografa, Jan Grarup, koji će predavanjem Fotografija – najsnažnija priča pružiti jedinstven uvid u njegov koncept fotografije, ali i podeliti iskustva i izazove fotografisanja ratnih okruženja i prirodnih katastrofa, kao i odgovornost prenošenja najtežih životnih priča. Poučen vlastitim iskustvom burnouta Aljoša Bagola, cenjeni slovenački kreativni direktor i autor, daće odgovor na večno pitanje – šta je to zapravo sreća. Prvi dan panela i predavanja će petak zatvoriti Deus Machina, predavanje vodećeg hrvatskog astronoma i pokretača Zvjezdarnice Višnjan Korada Korlevića, koji će dati uvid u uticaj veštačke inteligencije na ljudski rod i odnos savremenog čoveka prema mašinama.

David Silverman, Daniel Bilić, Emica Elvedji PIXSELL

Svaki petak nije izuzetak, ali Weekend petak jeste! Kako ga ne bi obeležile samo poslovne teme, Weekend.16 je pripremio i pregršt zabavnih sadržaja. Uz atraktivan Zagreb Art Singularity: When AI Meets Creation, prvu izložbu koju je kreirala veštačka inteligencija u organizaciji Ace Momčilovića, suosnivača Global AI Ethics Institute, večernju atmosferu zagrejaće Dino Antonić i DVP band te DJ Robert Mareković na Tulumu velikog Perice. Prava zvezda večeri svakako će biti Grše, popularni treper koji će svojim hitovima poput Mamma mia i Sip raspevati rovinjsku publiku. Za odličnu atmosferu do ranog jutra pobrinuće se još jednom DJ Bondža, koji će zaokružiti i drugo veče Weekenda i pripremiti posetioce za još jedan dan zanimljivih predavanja i panela.

Više detalja o sinoćnjoj zabavi, kao i cijeli program Weekenda možete pronaći ovde, a sve novosti možete pratiti putem službenih Facebook, Instagram i Linkedin profila Festivala.

Podelite s prijateljima

Tweet