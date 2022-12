Počinje program Karijera 4.0 — mentori iz digitalnih kompanija zajedno sa učenicima rade na izboru karijere

Više od 40 zaposlenih iz nekih od najpoznatijih domaćih digitalnih kompanija tokom tri meseca pružiće mentorsku podršku učenicima završne godine IT odeljenja iz cele Srbije kako bi im pomogli da saznaju više o poslovima koje rade i izaberu buduću karijeru. Sve njih okuplja besplatni mentorski program Karijera 4.0, koji organizuje Inicijativa Digitalna Srbija drugu godinu za redom, a kroz koji je do sada prošlo više od 300 učenika sa mentorima iz kompanija kao što su 3Lateral, Devtech, Microsoft, Nordeus, Vega IT… Prijave za učenike su otvorene od 20. decembra do 16. januara na stranici Karijera 4.0.

Program Karijera 4.0 nastao je kao odgovor na nedostatak prilika i mogućnosti učenika da se direktno upoznaju sa tehnologijama i industrijama koje ih zanimaju, kao i poslovima budućnosti. U istraživanju koje je sprovedeno prošle godine više od 90 odsto učenika je pokazalo interesovanje da učestvuje u mentorskom programu, koji bi ih povezao sa profesionalcima iz IT sektora i pružio im uvid u to kako su birali fakultet, gradili karijeru, kako izgleda njihov svakodnevni posao i projekti na kojima rade.

Među mentorima su stručnjaci iz oblasti razvoja softvera, telekomunikacija, gejminga, upravljanja projektima, ljudskih resursa, prava, biostatistike, marketinga, menadžmenta itd.

„Karijera 4.0. predstavlja savršen spoj privrede i obrazovanja, jer deca na ovaj način iz prve ruke saznaju praktična znanja i veštine, ali i koja sve zanimanja postoje, kako da nastave obrazovanje da bi radili to što žele u budućnosti, bilo da je to posao u nekoj kompaniji ili osnivanje sopstvenog biznisa. Veliki odziv mentora i njihova spremnost da izdvoje vreme i rade sa učenicima, kao i broj dece koja su učestvovala potvrđuju nam da program doprinosi važnim odlukama šta će raditi u budućnosti, kao i tome da saznaju koliko sjajnih i inovativnih stvari mogu da rade baš u Srbiji”, kaže Tijana Stefanović, projektna menadžerka u Inicijativi Digitalna Srbija.

„Prilika da učestvujem u mentorskom programu, za mene pre svega predstavlja sjajnu šansu da vratim deo onoga što je meni IT industrija pružila, nekim novim, sjajnim, mladim ljudima. Verujem da im može biti od koristi da čuju direktno sveže informacije iz industrije i time olakšaju sebi karijerni izbor. Ne postoji ništa lepše, nego dati svoj skromni doprinos stasavanju neke nove generacije uspešnih inženjera, koji će svojim radom biti nova razvojna prilika da Srbija u ekonomiji znanja nađe svoje zasluženo mesto” izjavio je Aleksandar Milinčić, direktor i partner u kompaniji Vega IT.

Dodatna prednost Karijere 4.0 je i to što se redovni mesečni sastanci sa mentorima održavaju onlajn i time učenici iz cele Srbije imaju podjednaku mogućnost da se upoznaju sa predstavnicima nekih od vodećih IT kompanija u našoj zemlji. Prilikom prijave za učešće u programu, učenici mogu da se upoznaju sa biografijama dostupnih mentora i registruju za program na stranici Karijera 4.0 gde će biti upućeni i u naredne korake. Prijave će trajati do 16. januara, ali je brzina važna jer će prednost pri izboru mentora imati učenici koji se prvi registruju.

Program Karijera 4.0 je ove godine u okviru desete Euroguidance konferencije u organizaciji Tempus fondacije dobio i priznanje za poseban doprinos u mentorskom radu sa talentovanim učenicima.

Podelite s prijateljima

Tweet